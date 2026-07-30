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▲立法委員林俊憲（右）、黃健豪（左）。（圖／記者李青縈攝）

交通部協調加班機疏運旅客

日本九州熊本28日下午發生強烈地震，我國立法院交通委員會也前往福岡考察高鐵新世代列車出廠典禮；教委會召委黃健豪表示，地震發生時人正好在熊本，因為當地新幹線停駛，自己是請朋友開車才抵達現場。本次行程雖然略有調整，但整體考察仍相當順利。針對熊本地震，召委林俊憲表示，只要日本有需要，台灣方面都已做好準備，願意提供協助。由於立法院交通委員會近日前往日本考察。林俊憲說，考察團原訂出發前，日本剛好發生大地震，因此立法院方面立即請高鐵、交通部以及駐日代表處密切掌握災區狀況，也不希望此次參訪對當地造成任何影響。在經過多方確認後，才決定依照既定行程前往，不過部分行程也進行了簡化與調整。黃健豪則說，自己前天剛好人在熊本，原本計畫從熊本搭乘新幹線前往福岡，但因列車停駛，最後改由友人開車送往福岡。他當時住宿地點也在熊本，因此第一時間便瞭解當地情況，並將台僑與交通狀況回報駐處。黃健豪指出，由於熊本機場因災情影響，不少旅客需轉往福岡搭機返台，交通部迅速協調華航加開飛往福岡的班機，昨天與今天都有加班機協助旅客疏運，讓台灣旅客能夠迅速、安全返回台灣。