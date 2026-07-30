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蔣萬安反嗆徐國勇：若用同樣氣魄處理致癌油 人民就不會上凱道

傳不少藍委反對倒閣 蔣萬安強調：尊重藍白黨團決定「缺一不可」

台北市長蔣萬安近日拋出「倒閣」主張，持續引發藍綠白攻防。面對前民眾黨主席柯文哲認為「倒賴」才是重點，以及民進黨秘書長徐國勇嗆聲「放馬過來」，蔣萬安今（30）日表態認同柯文哲，並反批綠營若有同樣氣魄處理毒油風暴，民眾就不必走上街頭；至於藍營內部對倒閣意見不一，以及傳出禮讓民眾黨不分區席次等合作方案，他則強調，後續必須由國民黨與民眾黨形成一致立場，「缺一不可」。針對柯文哲日前表示，「倒賴」才是重點，倒閣反而可能替總統賴清德解套，蔣萬安今受訪時表示，他認同柯文哲的看法，並強調，如果今天賴清德總統及行政院長卓榮泰願意負起政治責任，大家就不會提出倒閣的想法。另外，對於民進黨秘書長徐國勇嗆聲「要倒閣就放馬過來」，還稱第一個倒下的會是立法院長韓國瑜，蔣萬安反擊表示，「如果他有這樣的氣魄面對毒油風暴，人民還會站上街頭嗎？」他認為，正因執政團隊未妥善處理毒油事件，才讓民眾走上凱道表達不滿。至於民眾黨主席黃國昌透露，不少國民黨立委向他表達反對倒閣，以及傳出有藍委構思與民眾黨共推不分區立委、禮讓5席等合作方案。蔣萬安表示，確實有幾位國民黨立委向他提出倒閣建議，但國民黨內部一定要充分討論、形成共識，再加上必須獲得民眾黨支持，才能思考下一步。蔣萬安強調，自己去年就曾提出倒閣相關看法，對相關制度與規定非常清楚，後續一定尊重國民黨團及民眾黨團的決定，且雙方必須有一致立場，「缺一不可」，絕非由他一人決定。