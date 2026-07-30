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▲全家消暑優惠，霜淇淋任2支55元，酷繽沙10元多喝一杯。（圖／全家提供）

▲全家「5日5好康」是7月31日至8月4日。（圖／業者提供）

▲OK超商指定杜老爺甜筒第二件只要10元。（圖／OK超商提供）

▲OK超商可口可樂任選6件送BTS周邊。（圖／OK超商提供）

高溫炙熱全家消暑優惠快收！全家霜淇淋自7月31日起連續五天第2支只要6元，65系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多喝一杯，本週還有衛生紙買一送二，相當於整串得意抽取式衛生紙不用60元。OK超商自7月31日起，門市有杜老爺甜筒第二支10元，還有茶葉蛋兩顆只要22元。全家自31日起至8月4日前，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。目前推出口味為仙人掌霜淇淋，使用澎湖仙人掌果汁製成，整體呈現酸甜清爽的果香風味，外觀也從過去較深的紫色，改為更偏粉嫩的色澤，雙口味則搭配莊園牛奶霜淇淋。同時間還有65系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多一杯，可選經典黑炫／黑糖粉粿加牛奶或咖啡。全家本周五日五好康優惠，自7月31日多款商品最低買二送一，。還有百吉蘇打大雪糕、阿奇濃戀乳雪糕買一送一，農心泡麵也半價。搶攻夏日消暑商機，OKmart於7月31日至8月2日推出周末三天限定冰品優惠，杜老爺特級甜筒及草莓甜筒第二件10元，杜老爺雙倍巧克力甜筒4件159元。並且即起至8月19日前，門市購買「太古可口可樂 碳酸系列飲料」任選6件，即贈「可口可樂 品牌大使 BTS V 應援扇」一個。OK超商也全新推出「炭焙烏龍茶葉蛋」，選用台灣雞蛋，以炭焙烏龍茶滷製入味，將深焙茶韻與焙火香氣層層滲入蛋白與蛋黃味。即日起至8月19日推出新品嘗鮮優惠，2顆只要22元。