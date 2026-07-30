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南韓懸疑黑色喜劇《現在不是外遇的問題》還沒開播就掀起話題，不只集結金憓秀、曹汝貞、金智勳、金宰澈等實力派卡司，劇情更從一場「外遇根本不算什麼」的驚天祕密切入，結合人氣網紅夫妻、醫師夫妻、婚姻危機與失控真相！其中，首度挑戰飾演人氣網紅的金憓秀坦言，自己私下幾乎不看YouTube，為了演好角色惡補大量網紅文化，甚至自掏腰包準備戲服，只為把角色做到最真實，連飾演她老公的金智勳都忍不住驚呼：「她真的下了非常多功夫！」《現在不是外遇的問題》由金憓秀、曹汝貞、金智勳、金宰澈主演，劇情描述一對靠「曬恩愛」賺流量的人氣網紅夫妻，與正陷入離婚訴訟泥沼的鄰居醫師夫妻，因一樁「連外遇都顯得微不足道」的勁爆祕密而糾纏在一起，進而展開一連串崩潰失控的故事。本劇不僅主演、製作團隊話題十足，預告公開後更可見到金憓秀、曹汝貞居家清涼穿著的性感畫面，再加上故事題材勁爆，兩人要追查老公「比外遇還嚴重」的祕密，因而備受戲迷期待。該劇將在friDay影音播出，7/31起每週五晚間7:00更新2集；8/14起每週五晚間7:00更新一集。金憓秀這次將飾演知名人氣網紅「慶熙」，她幽默表示：「我發現自己完全沒有當網紅的天分。我平常不太看YouTube，但為了準備這部作品，看了很多韓國網紅的內容，也大量運用了他們的特徵。此外，為了呈現真實網紅的外在形象，劇中服裝也是透過實際製作後才進行拍攝。」她還說：「我看了很多韓國知名網紅與YouTube內容，雖然我以前不知道，但原來有很多人擁有非常大的影響力，海外也有許多影響力甚至超越藝人、在全球都具有影響力的人。我參考並融入了那些外型具有魅力、又非常引領潮流的人。」對此，劇中的年下男老公金智勳讚嘆說：「我對潮流很敏感，我的YouTube演算法非常走在潮流尖端。我原本並不擔心自己，反而想說前輩可能對這些內容不太有興趣，但她真的做了非常多功課，角色也透過服裝展現出很多特色。看到她的戲服時，甚至會讓我好奇『這到底是從哪裡找來的？』有些根本買不到的東西，她還自掏腰包準備，讓我感受到她真的付出非常多努力。」