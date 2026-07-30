氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，白海豚颱風持續增強，目前已達強烈颱風前段班，預估約30小時後將達到巔峰，有望超越巴威颱風，成為今年「風王」。目前颱風距離台灣約4650公里，短期內持續朝西北西方向前進，太平洋高壓的強弱將左右後續路徑，若再次西修就可能更接近台灣，且若維持較低緯度西進，就長時間維持強烈颱風等級。
白海豚進入強颱前段班！30小時內登頂今年「風王」
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，受惠於極佳的發展環境，目前白海豚已躋身強烈颱風前段班，未來仍有進一步增強空間，預估未來30小時將達到巔峰強度，且超越巴威颱風，成為今年最強颱風、拿下「風王」寶座。
目前白海豚距離台灣約4650公里，短期內將持續受太平洋高壓導引，朝西北西方向前進，對台灣尚無直接影響，但後續路徑仍存在變數。
根據分析，白海豚預估將於下周四（6日）逐漸接近沖繩附近海域，屆時太平洋高壓的強弱及位置變化，將成為決定颱風後續走向的重要因素。
若太平洋高壓勢力偏強，白海豚受到阻擋後，北轉幅度將減少，可能維持偏西方向移動；反之，若高壓減弱，颱風則較有機會向北轉，朝韓國或日本九州附近海域前進。
太平洋高壓成轉向關鍵！白海豚颱風西修「可能更接近台灣」
至於外界關心路徑是否仍可能持續西修，甚至更加靠近台灣，台灣颱風論壇表示，目前仍不能完全排除這種可能性，但仍需等待下周中後期，隨著環流及高壓配置逐漸明朗後，路徑才會有較高把握。
在強度方面，與白海豚行進緯度有關，若颱風路徑偏北，將逐漸進入海洋熱含量較低的海域，可獲得的能量減少，強度便可能逐步減弱。
相反地，若白海豚維持較低緯度持續西行，沿途海域仍具有充足的海洋熱含量，可持續提供發展能量，颱風便有機會維持強烈颱風等級更長時間，而這條路線也相對較接近台灣。
台灣颱風論壇提醒，隨著白海豚進入中後期發展階段，無論是路徑或強度，不確定性都將同步提高，其中下周中後期將是觀察後續變化的關鍵時間點，民眾可持續留意最新氣象資訊。
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氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，受惠於極佳的發展環境，目前白海豚已躋身強烈颱風前段班，未來仍有進一步增強空間，預估未來30小時將達到巔峰強度，且超越巴威颱風，成為今年最強颱風、拿下「風王」寶座。
目前白海豚距離台灣約4650公里，短期內將持續受太平洋高壓導引，朝西北西方向前進，對台灣尚無直接影響，但後續路徑仍存在變數。
若太平洋高壓勢力偏強，白海豚受到阻擋後，北轉幅度將減少，可能維持偏西方向移動；反之，若高壓減弱，颱風則較有機會向北轉，朝韓國或日本九州附近海域前進。
太平洋高壓成轉向關鍵！白海豚颱風西修「可能更接近台灣」
至於外界關心路徑是否仍可能持續西修，甚至更加靠近台灣，台灣颱風論壇表示，目前仍不能完全排除這種可能性，但仍需等待下周中後期，隨著環流及高壓配置逐漸明朗後，路徑才會有較高把握。
在強度方面，與白海豚行進緯度有關，若颱風路徑偏北，將逐漸進入海洋熱含量較低的海域，可獲得的能量減少，強度便可能逐步減弱。
台灣颱風論壇提醒，隨著白海豚進入中後期發展階段，無論是路徑或強度，不確定性都將同步提高，其中下周中後期將是觀察後續變化的關鍵時間點，民眾可持續留意最新氣象資訊。