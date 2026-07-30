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《明末：淵虛之羽》續作由原班人馬開發 保持遊戲一致性

WUCHANG’s story is far from over.



Today, we’re excited to share that 505 Games has officially entered into a new partnership with Xia Siyuan, the original creator of WUCHANG: Fallen Feathers, and his new studio Indolphinity (Chengdu Recursive Dolphin Technology), to jointly… pic.twitter.com/vrrMI9QRv5



— 505 Games (@505_Games) July 29, 2026

工作室承諾新篇章 紮根東方

知名遊戲公司505 Games和《明末：淵虛之羽》遊戲製作人夏思源創立的中國遊戲開發工作室「成都遞歸海豚科技有限公司」，共同宣布雙方已經達成合作協議，將一起打造《明末》IP續作，熱愛魂系動作RPG類型的玩家，可以好好期待遊戲續作。《明末：淵虛之羽》是2025年發售的魂系動作RPG遊戲，在Steam發布首日，就吸引超過13萬名的玩家同時上線，PC及遊戲主機平台更有超過500萬名玩家，是同類型遊戲的成功代表作。現在505 Games和《明末》製作人夏思源29日宣布，雙方將達成合作、開發協議，未來將以「無常」（《明末》女主角名字）為IP，延續新篇章，由成都遞歸海豚負責創意開發，505 Games負責資金支持與全球的發行工作。505 Games表示，集團於2026年4月以總價人民幣3200萬元（約新台幣1億4800萬元）完成「無常」相關智慧財產權收購，505 Games承諾後續創意開發會留在中國，確保作品在創意願景、品質把控與開發執行上的延續性與一致性。成都遞歸海豚創始人夏思源則表示，很開心可以全新工作室品牌「成都遞歸海豚」，和505 Games達成深度合作，他指出，505 Games尊重創作規律、理解開發者訴求，雙方理念高度契合，讓他們對系列的長遠發展充滿信心。夏思源也承諾，他們重視玩家與社群的真實聲音，「始終堅守創作初心與文化根基，力求用更紮實的品質、更完整的體驗，回應大家長久的期待。無常的故事還沒結束，成都遞歸海豚與505Games將攜手共赴新程，為這段紮根東方土壤的故事，鋪展全新的篇章。」