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台北市私立夏莉絲國際幼兒園爆發虐童案，北市議員徐立信今（30）日再率領虐童家長到幼兒園門口召開記者會，質疑北市府「重罰停業還不夠，處置軟趴趴！」，爆出旗下托嬰中心有3名托育人員疑似行為不當，呼籲台北市長蔣萬安展現鐵腕，比照基隆模式由市府對涉案人員提起獨立告訴，切勿只是重罰停業，卻讓虐童者僥倖逃過牢獄之災。徐立信說，7月8日協調會要求社會局調閱托嬰中心監視畫面後，昨發現再有三名托育人員疑似行為不當，已完成責任通報並命托嬰中心將三名托育人員停職。徐立信痛斥，短短一天之內，托育人員疑似行為不當的通報與處置，竟從家長口中告知的「1名」演變成社會局回覆的「3名」，顯見內部違規問題極其嚴重且錯綜複雜！家長難以接受教育局主管的大安幼兒園，家長有提出照片，至今卻仍輕輕放下。徐立信說，目前市府僅進行行政裁罰（如知情不報處罰款6萬元）或局部停業，對於受害家庭與幼童造成的終身創傷根本是杯水車薪。市府不應只做半套，蔣萬安市長應硬起來，由台北市政府代表受害兒童對相關責任人提起獨立告訴，讓虐童者受法律制裁。徐立信續道，該教育體系旗下涵蓋2家幼兒園、1家托嬰中心及1家補習班共4個機構。先前大安分校已被揭發問題照片，如今托嬰中心又爆發3名托育員涉案，問題早已跨越單一校區。家長質疑市府目前僅針對仁愛分校懲處，對托嬰中心與補習班等機構毫無實質處置，要求市府落實「徹查無上限」承諾，全面檢視體系並公告責任人姓名。現場家長痛訴，早在113年該托嬰中心即曾因「強迫餵食」爭議遭家長投訴，當時雖進行調查卻無疾而終。徐立信與家長共同質疑司法與行政調查效率，直言「查萊爾校長小編就那麼快？虐童案就沒進度？」呼籲檢調單位與社會局加速查辦，給受害幼童與家長一個交代。