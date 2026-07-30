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台灣高鐵新世代列車N700ST今（30）日第一組正式出廠，董事長史哲說，新車加入後高鐵營運將迎來重大改變，未來將首次有兩種不同車型（原有700T），待新車全數導入後，考慮現有34組700T列車重置、汰舊換新。N700ST列車為台灣高鐵向日立東芝聯盟採購的12組新世代列車，今日首批出廠、預計8月15日運抵台灣，並於2027年7月1日投入營運。今年會再有1組抵台，剩餘8組明年來台，並在2028年9月全數上線。史哲說，距離上一次台灣高鐵700T新車出廠已經22年，這次N700ST加入後，高鐵營運將迎來重大改變。高鐵預計明年進行大規模班表改點，以迎接新車投入營運；等待新車全數上線營運、逐步穩定後，再進一步調整現有34組列車重置。交通部長陳世凱表示，台灣高鐵通車已近20年，目前運量已接近滿載，未來若要持續提升運量、提供更舒適的服務，就必須引進更多先進車輛。N700ST將讓民眾享受到更先進、更安全的列車服務。隨著高鐵已成為許多民眾日常生活不可或缺的交通工具，政府除了要滿足持續成長的運輸需求，也希望藉由提升高鐵運能，促進國土均衡發展，同時強化交通韌性與防災能力。