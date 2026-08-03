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無人機產業拚黃金六年 何欣純：機會稍縱即逝

▲何欣純主張，青年政策不能只著眼解決少子化，應該真正從年輕人的需求出發。（圖／記者朱永強攝，2026.08.03）

台中不能只留住人口 還要留住年輕人的夢想

山海線不能被遺忘 喊建平價運動場館

▲何欣純認為台中不能只著眼留住人口，更要留住年輕人的夢想。（圖／翻攝何欣純臉書，2026.08.03）

中央近年積極推動國防自主與無人機產業發展，民進黨立委何欣純接受《NOWNEWS》專訪時表示，自己早在中央提出國防安全政策後，就率先主張台中應結合精密機械、工具機與智慧製造優勢，打造無人機產業聚落，發展為台中下一個智慧製造核心產業。之後台中市長盧秀燕訪美，返國後開始高喊發展無人機，先前主打AI機器人的立法院副院長江啟臣，更是緊緊追隨盧秀燕提出政見，可惜兩人表裡不一，既不了解產業需求，更不支持國家計畫。何欣純質疑，藍營現在口口聲聲支持無人機，但從未提出完整的產業規劃，「如果真的重視無人機，為什麼之前不講，等到選舉才開始喊？」她認為政策不能只是跟風，更不能淪為選舉口號。前陣子台中市政府風光舉辦無人機論壇，現在無人載具特別條例預算沒通過，還要砍掉支持無人載具的年度一般預算，令全國產業界丶勞工大跳腳，充滿算計「說一套做一套」的作法，不僅擋住國家安全通路，更將拖垮台灣產業。她指出，無人機產業不怕競爭，最需要的是政府提出長期且穩定的政策承諾，行政院規劃以特別預算支持6年發展，就是希望讓業者清楚知道未來研發、製造、驗證及國際布局的整體方向，可以放心投入資源。何欣純批評，國民黨一方面喊著支持無人機產業，另一方面反對相關特別預算，甚至主張納入一般年度預算處理，這種作法完全不了解產業需求，「產業最需要的是可預期性，不是每年都要重新等待預算審查。」何欣純強調，全球正爭奪非紅供應鏈商機，目前美國、日本及東南亞各國都在積極布局無人機產業，如果因政治攻防錯失布局時機，未來非紅供應鏈的核心基地未必留在台灣，「機會稍縱即逝，不可能等朝野慢慢吵。」除了產業發展，何欣純也談到自己的青年政策。她指出台中是座非常年輕的城市，45歲以下人口占比約1/4，且持續吸引年輕家庭移居，市府更該為青年打造完整的發展舞台，而不是只把年輕人當成統計數字。未來若有機會擔任市長，何欣純將成立青年局作為青年事務的一級專責單位，整合就學、就業、創業、成家及國際交流等資源，讓青年從求學到投入職場、甚至創業圓夢，都能透過單一窗口獲得協助。何欣純表示，青年需要一座願意投資未來的城市，不是零散地補助政策。她希望透過青年局讓年輕人感到受重視、願意留在台中發展。走訪基層時，不少單身年輕人向她反映，目前的青年政策忽略大量仍未婚、尚未成家的族群。她舉例，有30歲左右的單身青年問「大部分政策都是希望我們趕快生小孩，如果我現在沒打算結婚，政府能幫助我什麼？」她開始重新思考，青年政策不該只是圍繞著結婚、生育及育兒，而是真正從年輕人的需求出發。她提出國際交流人才培育計畫，希望補助青年出國研習、交流與進修，協助他們追夢、自我提升；研議在中央租金補貼之外，地方政府再加碼，提升行政效率，讓青年更快取得補助、減輕生活負擔。何欣純也拋出凍卵補助政策，何欣純認為，各地補助多集中於高風險疾病患者，若年輕女性希望提早凍卵，站在醫學及優生學角度同樣值得支持，政府應重新檢討補助資格，提供更多選擇權。何欣純也強調，青年政策不能只著眼在熱鬧的市區，偏鄉最大問題是人口流失，必須同步改善就業、教育及生活環境，讓青年願意留下來。未來她將盤點各行政區公共空間與運動設施，希望打造更多平價、免費的運動休閒場館，縮短城鄉資源落差，讓不同地區青年都能享有相同的生活品質。何欣純始終相信，青年在意的不只是政見內容，而是政治人物是否願意傾聽、是否真正理解他們的需求。她透露根據團隊內部民調，自己在年輕族群中的支持度持續成長，真實反映青年選民看見她提出政策的誠意與決心。