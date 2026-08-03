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疫情掩蓋市政問題 何欣純：台中治理缺口逐漸浮現

▲何欣純認為江啟臣若要延續盧秀燕執政路線，市長爸爸接棒市長媽媽，市政沈疴依舊無法解決。（圖／翻攝台中市政府網站，2026.08.03）

質疑江啟臣延續盧路線 喊話市民需要的是解決問題的人

打造國際台中 何欣純：不能只是喊口號

民進黨立委何欣純接受《NOWNEWS》專訪時，談及如何形容台中市長盧秀燕的8年施政，直言腦中浮現「包裝」、「不進則退」兩組關鍵字。她強調自己對「包裝」2字沒有正負評價，但盧秀燕打造政治形象的功力可稱經典，不過形象與人設背後，市政成績是否經得起檢驗，才是真正的重點。何欣純認為，每個政治人物都會包裝，包裝原本無可厚非，但檢視一位市長的施政，不能只看聲量或民調，而要看城市是否持續進步。「盧秀燕當了8年市長，台中市真的進步了嗎？」她認為，若進步幅度不如其他主要城市，就是一種退步。台中擁有優越的地理位置、完整的產業基礎，更享有人口紅利，不僅是全台第二大城市，也持續吸引年輕家庭移入。何欣純認為，這些都是其他縣市羨慕的優勢，在此條件下，若城市發展未能明顯超越其他縣市，就代表執政者未善用優勢。何欣純分析，盧秀燕第一、二任市長期間遇上長達3年的新冠疫情，防疫工作成為施政主軸，原本存在的市政問題被暫時掩蓋。她指出，盧秀燕因疫情期間的表現累積政治聲望，甚至達到個人政治高峰，但疫情過後，各項治理問題開始浮現。她認為，市政問題不僅在發生當下必須危機處理，更重要的是事後積極提出有效解方，而非「無事秀燕好棒棒、有事怪中央不扛」。她舉例指出，近年包括兒虐案、國小棒球隊狼教練性侵案、「天選之肉」事件，到非洲豬瘟延燒的風波，全國半個月沒豬肉吃、廚餘湖、垃圾處理等爭議接連發生，近來致癌油風波再度燒向全國，外界開始重新檢視盧市府的治理能力。何欣純說，以盧秀燕豐富的政治歷練，「危機處理態度不該是這樣的」。她批評近一、兩年盧秀燕重心未完全放在市政，而是個人更長遠的政治布局，不少仍待解決的市政問題，最後都得由下一任市長承擔。談到立法院副院長江啟臣表態延續盧秀燕施政路線，何欣純表示，盧秀燕自稱媽媽市長，江啟臣要扮演「市長爸爸」角色，但她質疑，如果市民長期反映的問題遲遲未獲改善，為何要延續同一套治理模式？若江啟臣主張延續盧秀燕路線，是否也要延續無法解決問題、消極處理危機的治理方式？她主張未來的市長應提出具體解方，以負責任的態度回應市民，而不是繼續靠包裝或政治話術掩蓋問題。至於江啟臣個人，何欣純給予正面評價。她表示江啟臣的專長在外交領域，擔任立法院副院長期間，協助推動不少國會外交工作。如果能持續在立法院外交領域發揮專長，大家樂見其成，「外交交給江啟臣，台中市政府交給我來。」談及未來願景，何欣純表示，「台中要成為國際城市」幾乎是歷任市長共同的目標，但重要的不是喊口號，而是提出具體策略，先做好在地扎根，再逐步與國際接軌，才是真正可行的城市發展模式。「我跟大家一樣，都生活在這座城市裡。」何欣純表示，下一任台中市長必須是願意負責、有執行力、有效率，也有能力解決問題的人。她強調自己基層出身，一步一腳印走到今天，最了解地方需求，也最清楚市民每天面對的生活難題。唯有真正回應市民需求，才能讓台中善用自身優勢，走向真正的進步，而非只會描繪願景，讓市政繼續停滯在「包裝」與口號之中。