「天線寶寶說你好！」丁丁、迪西、拉拉、小波全員現身京站，陪大小朋友一起重返童年！全台首間《天線寶寶》快閃店今（30）日起至9月5日在台北京站時尚廣場登場，現場打造五大打卡點及百款周邊，《NOWNEWS今日新聞》記者今天實際直擊現場，四位天線寶寶超級可愛，熱情地揮手、歪頭、抬腳，互相牽手、擺出各種姿勢，十分活潑。活動期間還有兩場「天線寶寶人偶見面會」，分別於8月1日及8月8日下午登場，有機會近距離互動、抱抱及合照，千萬不要錯過。
天線寶寶本尊超活潑 揮手、抱抱全都來
《天線寶寶》快閃店今（30）日起至9月5日在台北京站時尚廣場登場，丁丁、迪西、拉拉與小波也在今天現身，活力十足，一登場便十分熱情的和在場的小朋友們擁抱、互動，還拿起自己的周邊跟大家介紹。
天線寶寶們成為快閃店的一日店長，拿起自己的角色周邊合照，面對小朋友也相當熱情，不僅主動靠近、張開雙手抱抱，也會配合鏡頭停留擺拍，讓家長有機會一次拍下四位角色合體的畫面。
8/1、8/8限定見面會 每場僅30名
活動期間還有兩場人偶見面會，分別在8月1日及8月8日舉辦，時間皆為下午2時30分至3時，每場活動約30分鐘。粉絲可以近距離見到丁丁、迪西、拉拉與小波，並與四位角色留下合影。
見面會當天於快閃店單筆消費滿788元，即可獲得拍照券1張，每場僅限前30名，數量有限送完為止。由於四位天線寶寶與小朋友互動相當熱情，想帶孩子參加的家長建議提早抵達現場排隊。
五大打卡點重返神奇島 太陽寶寶也現身
快閃店位於京站時尚廣場1樓大門口，現場打造五大拍照場景，包括「天線寶寶說你好！」、「神奇島櫥窗區」、「主視覺區」、「天線寶寶四連拍」，以及「經典劇照與人氣夥伴」展示區。
場景中可看到太陽寶寶、麥克風、魔法風車及神奇島等經典元素，四位天線寶寶也以不同動作出現在櫥窗與拍照牆中。從店外拍攝時，還能讓太陽寶寶與丁丁、迪西、拉拉、小波一起入鏡。
除了限定周邊，現場另設有《天線寶寶》主題扭蛋機及姓名貼機，提供丁丁、迪西、拉拉、小波及四人合照等多款版型。活動期間單筆消費滿788元，可獲得盲抽書籤1個，共有4款角色設計，數量有限送完為止。
🟡《天線寶寶》快閃店資訊
📌日期：2026年7月30日至9月5日
📌地點：京站時尚廣場1樓大門口
📌時間：週日至週四11時至21時30分；週五、週六11時至22時
📌滿額贈：活動期間單筆消費滿新台幣788元，贈盲抽書籤1個，數量有限，送完為止。
🟡《天線寶寶》人偶見面會資訊
📌日期：2026年8月1日、8月8日
📌時間：下午2時30分至3時（每場約30分鐘）
📌名額：每場限前30名，數量有限，送完為止。
📌參加方式：活動當天於快閃店單筆消費滿新台幣788元，可獲得見面會拍照券1張。
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《天線寶寶》快閃店今（30）日起至9月5日在台北京站時尚廣場登場，丁丁、迪西、拉拉與小波也在今天現身，活力十足，一登場便十分熱情的和在場的小朋友們擁抱、互動，還拿起自己的周邊跟大家介紹。
天線寶寶們成為快閃店的一日店長，拿起自己的角色周邊合照，面對小朋友也相當熱情，不僅主動靠近、張開雙手抱抱，也會配合鏡頭停留擺拍，讓家長有機會一次拍下四位角色合體的畫面。
活動期間還有兩場人偶見面會，分別在8月1日及8月8日舉辦，時間皆為下午2時30分至3時，每場活動約30分鐘。粉絲可以近距離見到丁丁、迪西、拉拉與小波，並與四位角色留下合影。
見面會當天於快閃店單筆消費滿788元，即可獲得拍照券1張，每場僅限前30名，數量有限送完為止。由於四位天線寶寶與小朋友互動相當熱情，想帶孩子參加的家長建議提早抵達現場排隊。
快閃店位於京站時尚廣場1樓大門口，現場打造五大拍照場景，包括「天線寶寶說你好！」、「神奇島櫥窗區」、「主視覺區」、「天線寶寶四連拍」，以及「經典劇照與人氣夥伴」展示區。
場景中可看到太陽寶寶、麥克風、魔法風車及神奇島等經典元素，四位天線寶寶也以不同動作出現在櫥窗與拍照牆中。從店外拍攝時，還能讓太陽寶寶與丁丁、迪西、拉拉、小波一起入鏡。
📌日期：2026年7月30日至9月5日
📌地點：京站時尚廣場1樓大門口
📌時間：週日至週四11時至21時30分；週五、週六11時至22時
📌滿額贈：活動期間單筆消費滿新台幣788元，贈盲抽書籤1個，數量有限，送完為止。
📌日期：2026年8月1日、8月8日
📌時間：下午2時30分至3時（每場約30分鐘）
📌名額：每場限前30名，數量有限，送完為止。
📌參加方式：活動當天於快閃店單筆消費滿新台幣788元，可獲得見面會拍照券1張。