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▲曾舜晞飾演吳老狗，是一名盜墓高手。（圖／翻攝自微博@九門官微）

▲陳瑤近來星運大開，戲約不斷。（圖／翻攝自微博@九門官微）

《老九門》正統續作《九門》於7月30日在優酷正式開播，與此同時，愛奇藝也祭出由張凌赫、王楚然主演的民國虐戀大劇《這一秒過火》迎戰。兩部同樣以民國時代為背景、卻各自在「硬核懸疑」與「極致虐戀」領域稱霸的S級製作正面交鋒，《NOWNEWS今日新聞》整理出《九門》的2大必看亮點，幫助你快速入坑。時隔10年，升格父親的陳偉霆再度披上軍裝，魅力依舊不減，他再次飾演長沙九門之首張啟山，和過去的慢動作打戲不同，陳偉霆在橫店的酷暑下親自上陣，高強度的近身肉搏，每個鏡頭都是實力，也完美展現了「張啟山」褪去浮華後的重生。不僅如此，此次還有曾舜晞、陳瑤新面孔加入曾舜晞飾演五爺「吳老狗」，是一名盜墓高手，陳瑤飾演老七「霍仙姑」，也是霍家家主，曾舜晞過去在《蓮花樓》、《七夜雪》等劇就有精彩打戲，這次也依舊備受期待。陳瑤則是在《水龍吟》演美艷魔女受到關注，此次從造型到角色背景都是看點。《九門》主打家國大義、地下詭譎與兄弟群像；而隔壁棚熱播的《這一秒過火》，則將民國愛情的拉扯推向了極致。張凌赫首度挑戰民國劇，化身病嬌腹黑的軍閥少爺慕容清嶧。他與王楚然飾演的任素素之間，交織著滅門血仇、身分錯置，甚至上演刺激的「禁忌叔嫂戀」。服化道華麗精緻，兩人強吻、壁咚等性張力拉滿的對手戲，直擊喜愛高濃情愛與宿命感虐戀的粉絲。