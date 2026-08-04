陪伴台灣跨越 160 年歷史歲月的郭元益，不僅見證了島嶼的世代更迭，更持續以創新工藝與設計語言演繹台灣糕餅文化，攜手台灣知名設計師顏伯駿操刀設計隆重推出品牌 160 週年限定伴手禮「時味。島嶼 Taste of Time」，從精緻裝幀的雙層禮盒到圓潤餅型，皆由如詩綻放的梅花意象貫穿，首度邀來跨越文學、飲食、影像、音樂領域的楊富閔、馬世芳、盧怡安、鄧九雲、鳳小岳等知名創作者，一同書寫專屬於台灣糕餅的飲食記憶，將歲月、風土與人情收藏於送禮心意中，這份融合歷史厚度與現代美學的重量級獻禮，將以品牌小誌「時光。入味Infused with Time」形式亮相，不僅是郭元益對跨三世紀歲月的致敬，更為中秋送禮帶來更具情感溫度的共鳴與連結。
為呈現百年糕餅手作技藝傳承，今由郭元益糕餅師傅親自展示「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒中所蘊藏的京饌玉露酥，酥皮選用日本煉瓦小麥粉與荷蘭發酵奶油，以獨家酥與皮1:1比例揉合出細緻層次。內餡以高雄 9 號烏豆沙拌入台灣紅茶茶湯；紅土蛋黃經紅茶琴酒悶蒸，褪去腥膩並突顯茗茶香氣，搭配國產豬後腿肉絲，在經典鹹甜中展現清新茶韻，呈現清爽不膩的現代漢餅風味。此外鳳梨椰果餅、芝核香蛋酥也首度化成迷你大餅，從原料選用、製程優化升級，傳承經典並注入茶酒香、果香與國產豬肉熟成與鹹香風，搖身成為適合隨時享用的精緻台式下午茶。
郭元益副總經理郭建偉表示，品牌近十年來持續融合東西方口味，並結合台灣設計，打造口味與送禮意涵都更加豐富的伴手禮，包括頂級蛋黃酥、冰沙餡餅等傳家招牌酥皮系列，以及頂級南棗核桃糕，不僅擴大節慶伴手禮市場，結合門市試吃服務轉型升級與現烤服務門市開拓，也開闢出平日送禮及食用商機，今年迎接郭元益160周年盛事，特別選擇陪伴台灣人許多重要時刻的京饌玉露酥等傳統台式大餅，從口味、餅型到整體禮盒呈現，藉由顏伯駿設計師的詮釋，將代表台灣禮俗文化轉譯成當代能共感的視覺與味覺語言，因此「時味。島嶼 Taste of Time」不僅是完整品牌在頂級系列產品布局的最後一哩路，更是讓台式糕餅所保留的珍貴島嶼飲食文化，在日常的茶席間得以完美接軌延續的期盼與祝福。
郭元益年度品牌代言人鳳小岳今日也親臨現場，帶來他專屬糕餅記憶的創作書寫，首度公開他在國小三年級首度與家人在士林扎根落腳，以及開始學樂器之後，首度與同學一同品嚐郭元益糕餅的童年回憶。鳳小岳品嚐一口全新的京饌玉露酥後說，在熟悉的漢餅中，吃到了西式的精緻風味，熟悉的味道就跟音樂一樣，會將人帶回某個記憶的瞬間，台灣傳統糕餅那份經由時間與手作擀製的用心，讓人感受到無可取代的情感溫度。
郭元益 160 週年限定禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」以遠山天光的時光藍，封面用「一‧六‧Ｏ」字樣組成梅花圖樣，搭配自然生長的枝枒線條，及局部燙金、上光與特殊印刷工藝，呈現陽明山下的百年餅舖，在時光流動中展現的風景。掀開雙層禮盒，一次可品嚐、閱讀百年風味的豐盛之作，上層盛裝全新迷你頂級台式大餅：京饌玉露酥、鳳梨椰果餅、芝核香蛋酥」；下層則有傳家招牌酥皮系列的頂級蛋黃酥、鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅，以及精緻島嶼午茶選品：包種茶酥餅、綜合堅果塔、巧克力餡可可酥等六款。禮盒售價 1,680 元，即日起至秋節限定販售期間，購買就有機會獲得郭元益 160 週年品牌小誌「時光。入味Infused with Time」，只送不賣，送完為止，讓今年中秋送禮，不只是分享美味，更能將一段被時間醞釀的心意，細緻收藏於彼此之間。
郭元益160週年限定伴手禮「時味。島嶼 Taste of Time」伴手禮盒
上市日期 : 2026年7月2日
禮盒販售地點 : 郭元益全台直營門市、糕餅博物館、郭元益官網(shop.kuos.com)
我是廣告 請繼續往下閱讀
為呈現百年糕餅手作技藝傳承，今由郭元益糕餅師傅親自展示「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒中所蘊藏的京饌玉露酥，酥皮選用日本煉瓦小麥粉與荷蘭發酵奶油，以獨家酥與皮1:1比例揉合出細緻層次。內餡以高雄 9 號烏豆沙拌入台灣紅茶茶湯；紅土蛋黃經紅茶琴酒悶蒸，褪去腥膩並突顯茗茶香氣，搭配國產豬後腿肉絲，在經典鹹甜中展現清新茶韻，呈現清爽不膩的現代漢餅風味。此外鳳梨椰果餅、芝核香蛋酥也首度化成迷你大餅，從原料選用、製程優化升級，傳承經典並注入茶酒香、果香與國產豬肉熟成與鹹香風，搖身成為適合隨時享用的精緻台式下午茶。
郭元益副總經理郭建偉表示，品牌近十年來持續融合東西方口味，並結合台灣設計，打造口味與送禮意涵都更加豐富的伴手禮，包括頂級蛋黃酥、冰沙餡餅等傳家招牌酥皮系列，以及頂級南棗核桃糕，不僅擴大節慶伴手禮市場，結合門市試吃服務轉型升級與現烤服務門市開拓，也開闢出平日送禮及食用商機，今年迎接郭元益160周年盛事，特別選擇陪伴台灣人許多重要時刻的京饌玉露酥等傳統台式大餅，從口味、餅型到整體禮盒呈現，藉由顏伯駿設計師的詮釋，將代表台灣禮俗文化轉譯成當代能共感的視覺與味覺語言，因此「時味。島嶼 Taste of Time」不僅是完整品牌在頂級系列產品布局的最後一哩路，更是讓台式糕餅所保留的珍貴島嶼飲食文化，在日常的茶席間得以完美接軌延續的期盼與祝福。
郭元益年度品牌代言人鳳小岳今日也親臨現場，帶來他專屬糕餅記憶的創作書寫，首度公開他在國小三年級首度與家人在士林扎根落腳，以及開始學樂器之後，首度與同學一同品嚐郭元益糕餅的童年回憶。鳳小岳品嚐一口全新的京饌玉露酥後說，在熟悉的漢餅中，吃到了西式的精緻風味，熟悉的味道就跟音樂一樣，會將人帶回某個記憶的瞬間，台灣傳統糕餅那份經由時間與手作擀製的用心，讓人感受到無可取代的情感溫度。
郭元益 160 週年限定禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」以遠山天光的時光藍，封面用「一‧六‧Ｏ」字樣組成梅花圖樣，搭配自然生長的枝枒線條，及局部燙金、上光與特殊印刷工藝，呈現陽明山下的百年餅舖，在時光流動中展現的風景。掀開雙層禮盒，一次可品嚐、閱讀百年風味的豐盛之作，上層盛裝全新迷你頂級台式大餅：京饌玉露酥、鳳梨椰果餅、芝核香蛋酥」；下層則有傳家招牌酥皮系列的頂級蛋黃酥、鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅，以及精緻島嶼午茶選品：包種茶酥餅、綜合堅果塔、巧克力餡可可酥等六款。禮盒售價 1,680 元，即日起至秋節限定販售期間，購買就有機會獲得郭元益 160 週年品牌小誌「時光。入味Infused with Time」，只送不賣，送完為止，讓今年中秋送禮，不只是分享美味，更能將一段被時間醞釀的心意，細緻收藏於彼此之間。
郭元益160週年限定伴手禮「時味。島嶼 Taste of Time」伴手禮盒
上市日期 : 2026年7月2日
禮盒販售地點 : 郭元益全台直營門市、糕餅博物館、郭元益官網(shop.kuos.com)