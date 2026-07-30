《新世紀福音戰士》迷注意！除了「新世紀福音戰士展：線」將於8月登場，跟10月的「2026新世紀福音戰士路跑」之外，如今又有新活動加入了，《新世紀福音戰士》POP-UP STORE 快閃店將於明（31）日起進駐新光三越台北信義新天地A8館，快閃店、主題展覽及戶外路跑接力登場，讓EVA迷一路忙到10月。
快閃店免費入場 周年紀念商品一次收
《新世紀福音戰士》POP-UP STORE 將於7月31日至9月3日，在新光三越台北信義新天地A8館5樓登場，活動採免費入場，現場以《新世紀福音戰士》作品元素打造主題商售空間，集結角色、機體及經典劇照相關商品。販售品項包括角色壓克力立牌、胸章、資料夾、鑰匙圈、托特包、玻璃杯、皮製名片夾、駕駛員玩偶及限定服飾等。
還有多款日本官方周年紀念商品，包含30周年紀念日版T恤、20周年日版胸章組，以及日版3周年、5周年紀念壓克力立牌。作品中的經典武器「朗基努斯之槍」也化身為造型打火機，另外還有綾波零、明日香駕駛員玩偶，以及日版資料夾套組等收藏品。
全新收藏卡即將推出 抽卡機收錄人物、劇照款
官方預告台灣即將推出全新抽卡機收藏卡，卡片分為「人物款」及「劇照款」，將收錄作品角色與動畫經典畫面，實際推出時間仍以官方後續公告為準。
為慶祝快閃店開幕，活動期間凡於店內消費滿800元，即可獲得「限定機體大卡」1張。滿額贈品將分階段發放，每週推出不同機體款式，粉絲可陸續解鎖各款EVA機體，數量有限，送完為止。
🟡《新世紀福音戰士》POP-UP STORE活動資訊
📌日期：2026年7月31日至9月3日
📌地點：新光三越台北信義新天地A8館5樓
📌入場方式：免費入場
📌現場販售多款限定商品
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《新世紀福音戰士》POP-UP STORE 將於7月31日至9月3日，在新光三越台北信義新天地A8館5樓登場，活動採免費入場，現場以《新世紀福音戰士》作品元素打造主題商售空間，集結角色、機體及經典劇照相關商品。販售品項包括角色壓克力立牌、胸章、資料夾、鑰匙圈、托特包、玻璃杯、皮製名片夾、駕駛員玩偶及限定服飾等。
還有多款日本官方周年紀念商品，包含30周年紀念日版T恤、20周年日版胸章組，以及日版3周年、5周年紀念壓克力立牌。作品中的經典武器「朗基努斯之槍」也化身為造型打火機，另外還有綾波零、明日香駕駛員玩偶，以及日版資料夾套組等收藏品。
官方預告台灣即將推出全新抽卡機收藏卡，卡片分為「人物款」及「劇照款」，將收錄作品角色與動畫經典畫面，實際推出時間仍以官方後續公告為準。
📌日期：2026年7月31日至9月3日
📌地點：新光三越台北信義新天地A8館5樓
📌入場方式：免費入場
📌現場販售多款限定商品