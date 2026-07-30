豊漁餐飲集團宣布，旗下「初魚鉄板料亭」即日起推出全新夏季限定菜單「夏旬之味」，正式將「料亭」手法與元素更加大發揮，菜單依四季重新設計，本季就以海松貝、鰻魚、和牛牛排、海膽為主軸，甚至還有罕見的和牛漢堡、和牛煎餃，揮別了坊間慣見的龍蝦、鮑魚，讓鐵板燒步入新篇章。還推出優惠，即日起至8月31日，還推出加價288元（原價560元）即可將主餐升級為加量版A5和牛菲力；升級菲力後若再加購海膽一份，加贈10克黃寶石魚子醬。
初魚鉄板料亭執行長岳達觀表示，初魚鉄板料亭菜單將更著重四季重新設計，從前菜、旬魚、椀物、鐵板料理、釜飯到甜點，每一道料理透過集團長期與日本各地漁港、產地及供應商合作，依循四季嚴選當令海鮮、和牛與旬味食材，得以每季重新設計菜單，回歸「因旬而食」的精神。
夏季菜單由海膽素麵揭開序幕，選用兵庫百年品牌「揖保乃糸」手工素麵，搭配北海道海膽及土佐醋；後又有愛媛伊達黑鮪魚，有以昆布締熟成，襯托魚生更加濃郁的鮮甜。
以A5和牛做成「壓漢堡」濃郁又辛香
新篇章重頭戲先由A5和牛壓漢堡暖場，搭配黑麥麵包、切達起司等，再經重壓，吃起來有點像熱壓三明治，可搭配蒜香紅咖哩醬，濃郁中帶有辛香層次；再來夏季代表食材海松貝，則依不同部位分段料理，與番茄、韭菜花、山蘇等夏季時蔬一同收汁，好似一份蔬菜熱炒，完整展現鮮甜與彈嫩口感。椀物則以松葉蟹真丈搭配貝類高湯、秋葵與青豆仁，呈現溫潤細膩的鮮美滋味。
執行長岳達觀提到，每逢日本盛夏七、八月的「土用丑日」，日本人便習慣食用鰻魚補充元氣，岳達觀特別選用約300克規格的雲林白鰻，以柴魚高湯與自製醬油慢火燉煮，靜置後上鐵板炙燒，最後撒上山椒粉，搭配脆餅與林屋海苔製成鰻魚手卷，細緻軟嫩的魚肉與香脆海苔交織出絕佳口感。
和牛牛排強調中心粉嫩玫瑰色澤漸層
主菜和牛牛排，此次特別以完整大肉塊來煎烙，並採用西餐牛排靜置手法，創造出Rosé Finish效果，切開的瞬間，牛排中心呈現均勻粉嫩的玫瑰色澤漸層，外層焦香、內部柔嫩多汁，完整保留和牛肉汁與香氣。
套餐還有多個主食，像是以鐵板現煎的和牛煎餃，還以蛤蜊清湯配上牛筋釜飯，並以「夏日甘味」作結，由桂花烏龍茶凍、柚香無花果、宇治金時Q餅三款甜點組成，透過茶香、果香與抹茶甘韻，留下清甜優雅的夏日餘韻。
豊漁貿易深耕日本酒多年，由專人長駐日本，親自走訪各地酒造，依循四季風味與餐搭需求精選酒款，並與日本各地酒造建立長期合作關係，持續引進許多台灣市場少見的特色日本酒。初魚品牌總監李冠穎也提到，此季開始，推薦五款新的風格各異的日本酒，好比「夏笹 氣泡純米生酒」，有著天然細緻微氣泡，能為酷暑中帶來沁涼舒服的感受。
▪️「初魚 鉄板料亭」資訊一覽：
餐價：套餐1980元/人，需另加一成服務費。
預約方式：專線02-2366-0792（10:00–21:00）或線上訂位
備註：全採預約制，預訂後需匯款或刷卡支付全額餐費。
台北文華東方酒店「雅閣」也推新菜 盛夏旬味結合粵式清潤滋補概念
另外，台北文華東方酒店連續九年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也於即日起推出新季節菜單，由主廚阮明燊以粵菜火候為匠藝靈魂，結合盛夏旬味與粵式清潤滋補理念，嚴選時令食材如秋葵、子薑、紫薯及蘋果等清爽大地香氣，並添入花膠、九尾草、當歸等溫潤食材。雅閣季節七道式套餐，每位4580元+10%，即日起可接受預約。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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以A5和牛做成「壓漢堡」濃郁又辛香
新篇章重頭戲先由A5和牛壓漢堡暖場，搭配黑麥麵包、切達起司等，再經重壓，吃起來有點像熱壓三明治，可搭配蒜香紅咖哩醬，濃郁中帶有辛香層次；再來夏季代表食材海松貝，則依不同部位分段料理，與番茄、韭菜花、山蘇等夏季時蔬一同收汁，好似一份蔬菜熱炒，完整展現鮮甜與彈嫩口感。椀物則以松葉蟹真丈搭配貝類高湯、秋葵與青豆仁，呈現溫潤細膩的鮮美滋味。
主菜和牛牛排，此次特別以完整大肉塊來煎烙，並採用西餐牛排靜置手法，創造出Rosé Finish效果，切開的瞬間，牛排中心呈現均勻粉嫩的玫瑰色澤漸層，外層焦香、內部柔嫩多汁，完整保留和牛肉汁與香氣。
套餐還有多個主食，像是以鐵板現煎的和牛煎餃，還以蛤蜊清湯配上牛筋釜飯，並以「夏日甘味」作結，由桂花烏龍茶凍、柚香無花果、宇治金時Q餅三款甜點組成，透過茶香、果香與抹茶甘韻，留下清甜優雅的夏日餘韻。
▪️「初魚 鉄板料亭」資訊一覽：
餐價：套餐1980元/人，需另加一成服務費。
預約方式：專線02-2366-0792（10:00–21:00）或線上訂位
備註：全採預約制，預訂後需匯款或刷卡支付全額餐費。
另外，台北文華東方酒店連續九年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，也於即日起推出新季節菜單，由主廚阮明燊以粵菜火候為匠藝靈魂，結合盛夏旬味與粵式清潤滋補理念，嚴選時令食材如秋葵、子薑、紫薯及蘋果等清爽大地香氣，並添入花膠、九尾草、當歸等溫潤食材。雅閣季節七道式套餐，每位4580元+10%，即日起可接受預約。
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