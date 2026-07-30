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台南最難訂燒肉店「㕩肉舖Pankoko」！連三年入選米其林

▲和牛十図聯名Okawari和牛丼飯開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「辛奇KIMCHI和牛牛肉丼」260元、「和牛漢堡排咖哩飯」520元。（圖／記者蕭涵云攝）

燒肉名店總算來台北！「和牛十図」最便宜240元開吃和牛丼飯

▲「月見和牛肉燥飯」200元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：「起司和牛牛肉丼」290元、「招牌豬肉丼」180元。（圖／記者蕭涵云攝）

和牛十図 × Okawari 聯名店（和牛十図安和店）資訊

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷54弄1號

▲和牛十図 × Okawari 聯名店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲和牛十図 × Okawari 聯名菜單推薦。（圖／記者蕭涵云攝）

台南高CP值火鍋吃到飽「井賀鍋物」也北上！新北首店開幕

嚴選海鮮，還能爽吃特製肉燥、日式咖哩、麻婆豆腐、 雪花冰DIY、霜淇淋、飲料等40種以上豐富自助吧。



井賀鍋物新莊店即日起至8月4日試營運，推出完成指定社群任務享肉盤加菜、湯底升級等專屬優惠；預計8月中後正式開幕。更多消息請鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手消息。



井賀鍋物新莊店 資訊

地址：新北市新莊區中正路425號







燒肉控注意！台南最難訂燒肉店「㕩肉舖Pankoko」來台北了，連續三年入選《米其林指南》，旗下品牌「Okawari㕩の食事処」與「和牛十図」聯名，最便宜240元起就能吃到日本和牛丼，推薦菜單價格、訂位資訊一次看。而同樣位在台南的「井賀鍋物」，主打高CP值火鍋吃到飽，也即將插旗新莊。2022年至2024年，連續三年入選《米其林指南》的台南燒肉店「㕩肉舖Pankoko」，能在藏身赤崁樓旁的百年老宅裡大啖日本飛驒牛，身為台灣少數堅持「一頭買」的燒肉名店，讓饕客趨之若鶩，受封「最難訂燒肉店」名號；預約困難的程度，讓粉絲不斷敲碗拜託店家開分店。㕩肉舖老闆黃子軒表示，有感台灣市場的丼飯沒有本土自有品牌，過去也自己進口日本醬油調製成專屬丼汁、自行和牛分切等，他認為「好的肉不是只有烤，也有燉煮等其他形式的呈現，」想讓台南有名的「肉燥飯」也能像日本人心目中牛丼的國民美食地位，便以此為出發點來製作丼飯。並瞄準親子客層，希望以高級燒肉的標準，打造日常也可以吃的美食；以「再來一碗」日文取名「Okawari㕩の食事処」，主打燒肉丼、咖哩與烏龍麵的定食品牌。現在，燒肉控不用再衝台南，最難訂燒肉店「㕩肉舖Pankoko」旗下「Okawari 㕩の食事処」進駐台北！台灣進口日本和牛最多元品種的「和牛十図」，與日本多個頂級牧場（如澤井牧場）建立直接合作關係，一直是「㕩肉舖Pankoko」背後的強大供應商。和牛十図董事長謝德立表示：「我們進口和牛這麼多年，最常聽到的一句話就是『和牛很貴吧』」，希望讓更多人了解和牛不只是高價而已；加上過去也很常敲碗㕩肉舖來台北開店，而有了合作的契機。對比「Okawari㕩の食事処」台南本店內多為美牛，「和牛十図」聯名菜色全部直接升級和牛，搭配「㕩肉舖Pankoko」出手的正宗丼汁、小菜等，重現米其林名店血統風味。推薦滿滿薄切和牛肉片、裹上蔬果慢火熬煮靈魂醬汁的「和牛牛肉丼」，甘甜濃郁，香氣十足；喜愛肉感的人則可以選吃厚切「和牛牛排丼」，軟嫩口感搭配山葵、昆布鹽，相當滿足；細火慢滷的「月見和牛肉燥飯」，以生食級蛋黃拌入融合牛脂香氣的米飯，堪稱絕配組合。再推出「和牛牛肉出汁烏龍麵」、「辛奇KIMCHI豬肉丼」等；另有限量「十図和牛香腸」、「Okawari巴斯克蛋糕」等單點菜色。而同樣位在台南的「井賀鍋物」，主打高CP值火鍋吃到飽，即將於8月初插旗新莊。創新16種特色湯底，搭配A5日本和牛、松葉蟹、