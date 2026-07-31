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▲羅志祥（右）過47歲生日，與罹患失智症的媽媽合影。（圖／羅志祥 SHOW臉書）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（31）日熱門娛樂話題搶先看，張柏芝在前公公謝賢過世後首度公開露面，她以一身黑衣現身，面對媒體追問相關細節，全程不發一語；邊荷律收到媽媽傳來一疊鈔票的照片，原來是她領到第一份薪水給亡父的錢，邊荷律說這筆錢自己大概這輩子都不會花掉；羅志祥的母親近年罹患阿茲海默症，昨天是他47歲生日，小豬分享母子合照及慶生的影片，感性地說：「只要媽媽健康我就快樂！」已故資深港星謝賢20日完成出殯和火化儀式，並向外界公布死訊，前媳婦張柏芝第一時間將粉專頭貼換成黑圖，日前她於前公公過世後首次現身公開活動，穿著一身黑色服裝，面對媒體追問相關細節，張柏芝全程不發一語，相當低調。中信兄弟韓籍PS女孩邊荷律的父親年初過世，她沒能第一時間回家見到最後一面，成了最大遺憾，近日邊荷律收到媽媽傳來一疊鈔票的照片，說是在爸爸的抽屜找到，原來是她領到第一份薪水給父親的錢，邊荷律說：「爸爸沒捨得花的這筆錢，我也捨不得花...這筆錢大概這輩子都會待在我身邊吧！」一篇貼文令破萬人鼻酸。羅志祥（小豬）去年3月透露母親罹患阿茲海默症，昨天是他47歲生日，小豬在粉專分享和媽媽的合照及和親友慶生的影片，他感性地說：「簡單就是幸福，只要媽媽健康我就快樂，只要媽媽健康，我就能全心全力繼續拚！」