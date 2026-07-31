由日本PONOS株式會社推出的超人氣手機遊戲《貓咪大戰爭》，迎來13週年慶典活動！即日起到8月3日在華山文創園區舉辦限定快閃店，不僅有台灣限定周邊商品，還有超可愛遊戲布景，吸引大批玩家粉絲前往朝聖。《NOWNEWS》記者也直擊快閃店現場，因為這次採用預約制，大家不用在門外苦苦守候，只要在預約時間到的時候來排隊就可以了，也因為有限制每批人數，快閃店內部不會太擁擠，玩家們能跟場內布景好好拍照。
預約控管人潮 天熱免排隊
《貓咪大戰爭》「貓咪夏日慶典」快閃店即日起至8月3日在華山1914文創園區西二館登場，本次採用免費預約入場制，粉絲只要在ACCUPASS上預約時段，就能在該時段入場，每個時段的入場時長為35分鐘，粉絲們可趁這段時間選購商品、跟布景拍照，時段快結束時工作人員會提醒並清場。
因為有人數控管，記者實際入場感覺不會太擁擠，粉絲可以開心選購商品，也可以跟布景拍照，外面排隊也很有秩序，只要在預約時間到前排隊就好，不用在外面曬太陽。官方人員告訴記者，去年辦快閃店的時候，是排隊、抽號碼牌進場，當時外面擠了很多人，還有人沒辦法進場，所以今年改成線上預約制，讓大家不需要再這麼熱的天氣排隊太久。
滿額挑戰轉蛋 可抽周邊好禮
一進到快閃店，映入眼簾的是「百貓齊放」通道，色彩繽紛的牆面，有各種《貓咪大戰爭》遊戲角色迎接玩家，穿過「戰鬥開始」的門簾後，就來到《貓咪大戰爭》的世界！首先可看到《貓咪大戰爭》相關布景，13週年紀念的「貓咪戰隊」集結，還有實體化「貓罐頭」，讓玩家可以拍照留念。
一旁有結合遊戲「貓咪神社」和台灣特色的抽籤、詩櫃，玩家不妨抽個籤，看看貓咪要送你哪句話。另一側就是快閃店的販賣處，有超人氣的貓咪娃娃、娃娃吊飾、收納包、壓克力立牌等，還有台灣限定的「貓咪戰隊」資料夾、托特包、徽章等。購物滿額也能挑戰「一抽圓夢轉蛋機」，有機會得到限定貼紙、折價券、貓咪玩偶等，限量300個，歡迎玩家來試手氣。
《貓咪大戰爭》13週年紀念快閃活動
地點：華山1914文創園區 西二館
日期：即日起到8月3日
時間：11：00～18：30，8月3日最後營業時間至16：30。
預約網址：https://www.accupass.com/event/2606080957061894281858
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《貓咪大戰爭》「貓咪夏日慶典」快閃店即日起至8月3日在華山1914文創園區西二館登場，本次採用免費預約入場制，粉絲只要在ACCUPASS上預約時段，就能在該時段入場，每個時段的入場時長為35分鐘，粉絲們可趁這段時間選購商品、跟布景拍照，時段快結束時工作人員會提醒並清場。
因為有人數控管，記者實際入場感覺不會太擁擠，粉絲可以開心選購商品，也可以跟布景拍照，外面排隊也很有秩序，只要在預約時間到前排隊就好，不用在外面曬太陽。官方人員告訴記者，去年辦快閃店的時候，是排隊、抽號碼牌進場，當時外面擠了很多人，還有人沒辦法進場，所以今年改成線上預約制，讓大家不需要再這麼熱的天氣排隊太久。
一進到快閃店，映入眼簾的是「百貓齊放」通道，色彩繽紛的牆面，有各種《貓咪大戰爭》遊戲角色迎接玩家，穿過「戰鬥開始」的門簾後，就來到《貓咪大戰爭》的世界！首先可看到《貓咪大戰爭》相關布景，13週年紀念的「貓咪戰隊」集結，還有實體化「貓罐頭」，讓玩家可以拍照留念。
地點：華山1914文創園區 西二館
日期：即日起到8月3日
時間：11：00～18：30，8月3日最後營業時間至16：30。
預約網址：https://www.accupass.com/event/2606080957061894281858