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1. 歐林尼克（Kelly Olynyk）：

2. 威廉斯（Brandon Williams）：

3. 文森（Gabe Vincent）：

4. 培頓（Gary Payton II）：

隨著詹姆斯（LeBron James）震撼加盟費城76人、簽下一份包含第2年球員選項的兩年合約，幾家歡喜幾家愁。原本被列為詹姆斯潛在下家之一的金州勇士隊，再次於頂級球星爭奪戰中鎩羽而歸。面對震撼補強失敗的局面，勇士隊被迫迅速切換備案，在薪資空間極度受限的情況下，將目標轉向自由市場上的4名低薪即戰力，包括歐林尼克（Kelly Olynyk）、培頓（Gary Payton II）等人。勇士隊在剛結束的2025-2026賽季中僅繳出37勝45敗、西區第10名的差強人意成績，雖然在附加賽首輪擊敗快艇，但次輪敗給太陽無緣季後賽。在這個關鍵休賽季，勇士原本希望透過引進詹姆斯來重新圍繞柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）打造爭冠陣容，無奈最終希望落空。知名NBA內幕記者西格爾（Brett Siegel）在節目《Clutch Scoops》中透露，勇士目前暫時不會有重大交易發生，但名單上仍有3個名額需要填補。「勇士隊目前距離硬上限大約只有800萬美元的空間，因此他們必須非常精打細算，主要會鎖定底薪合約的球員。」西格爾進一步點出勇士隊目前密切關注的四位自由球員補強目標。勇士過去2到3年一直夢寐以求的高智商型長人，極度符合科爾（Steve Kerr）的戰術體系，如今有望以底薪加盟。上賽季在獨行俠隊表現亮眼的後衛，能為勇士後場提供急需的深度與活力。具備豐富季後賽經驗的硬漢後衛，是勇士持續關注的後場補強選項。勇士奪冠功臣舊將，雙方目前依然保有再度合作的意願，極可能以替補防守大閘的角色回歸灣區。值得一提的是，由於勇士隊在休賽季補強連連受挫，先是未能在詹姆斯爭奪戰中勝出，整體陣容調整有限，導致外界開始質疑柯瑞是否會為了在生涯晚期追求第5冠而選擇轉隊。對此，西格爾強硬回絕了相關傳聞：「勇士的一切都將圍繞著柯瑞展開。他將在8月6日獲得提前續約資格，預計是一份為期2年、總值約1.36億美元的合約。這對勇士球團來說根本只是口袋掏出來的零用錢。」西格爾補充表示，早在兩週前就已證實柯瑞希望留隊，勇士也渴望與他簽下新約，雙方方向高度一致。最引人注目的是，西格爾透露勇士球團對待這位四冠功臣的方式，幾乎是奉上最高規格的誠意。「勇士基本上會直接給他一張空白支票和空白合約，開口問他：『你想怎樣？』無論柯瑞想要續1年還是2年約，或是他想不想接受降薪，勇士都會完全照著柯瑞的意思給。」