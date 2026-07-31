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為強化大規模災害救護能量，高市警局保安警察大隊結合民間義消專業救護人員，利用該大隊7月份聯合勤教期間進行緊急傷害應變救護講習，以提升同仁執行攻堅勤務緊急救護，與平日轄區巡邏勤務期間協助民眾初步處置突發意外傷害案件的能力，用具體的實際行動，提升同仁面對意外災害救護的防護韌性與能力。保安警察大隊有鑒於轄下特勤中隊負責犯罪打擊攻堅任務，各巡邏中隊亦經常於勤務執行途中受理民眾突發緊急傷害救護求助，因此特地邀請高雄市義消救護第一大隊副大隊長李卓軒，率領隊上5位義消救護大隊同仁，利用大隊7月份聯合勤教，實地教導保大同仁針對各式創傷緊急止血與止血帶之使用時機與要領。保安警察大隊大隊長張竣毓特別對李副大隊長與到場的5位義消救護同仁表達敬意與感謝，感謝他們除了平日在各自的工作崗位上打拼，並利用工作之餘，熱心無私的投入到民間義消救護工作之中，以行動體現公、私合力，強化全社會救護防衛韌性的能量。張竣毓同時也勉勵保大同仁，除了加強自身執法專業，多充實一些創傷救護處置能力，可以緊急使用在保護出勤同仁與家人，也可以在執勤過程中為面對意外傷害事故的市民提供多一層的保護，稱職地扮演好人民褓母的角色。