大台北區又有新飯店開幕！座落於新板特區的「台北板橋馥華艾美酒店」宣告，即起正式開幕，樓高31層共有236間高樓層景觀客房，賣點包含高空城市景觀、當代藝術、特色餐飲。酒店以「感官藝術策展」為概念，還集結15位藝術家創作，作品散落於各個空間，堪稱酒店「美術館化」。台北板橋馥華艾美酒店還喊出要打造「最美的艾美酒店」口號！《NOWNEWS》記者實際開箱房間、餐廳與館內設施等搶先看。
源自法國的艾美酒店，以法式優雅與現代視角詮釋目的地文化、藝術與生活風格。「台北板橋馥華艾美酒店」延續品牌精神，以「Connect 連結」為設計核心，縱向串聯板橋的過去與當代，橫向連結東西方藝術語彙，各個空間皆講究。
酒店共有236間高樓層景觀客房，分布於19樓至31樓，房間有大片窗景將城市引入室內，是這裡的一大賣點，不少房間還可遠眺到台北101大樓。房間配備包含有Simmons（席夢思）訂製床墊、Dyson吹風機、Nespresso膠囊咖啡機，浴室配置GROHE旋控式雨淋花灑。
而艾美酒店品牌有專屬香氛LM002，客房也選用MALIN+GOETZ洗沐備品，以清新自然的香氣延續感官體驗。
酒店內有四大餐飲 中餐廳已對外全面開放
至於餐廳，酒店以「時髦探索（Chic Discovery）」為精神，並以「當代經典（Contemporary Classic）」為餐飲主軸，共有buffet「Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳」、中餐廳「JASMIN茉莉苑」、星空酒吧、Latitude 25北緯二十五。
JASMIN茉莉苑餐廳名稱取材自板橋浮洲地區與茉莉花相關的地方記憶，主打現代粵菜，主廚李宗達（Johnny Lee）結合經典粵式技法與當代餐桌美學。
Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳則將以法式與義式料理為靈感，打造環球百匯。行政主廚林韋仲（Pontus Lin）規劃海鮮、市集、熱食、島嶼與甜點五大主題餐檯，涵蓋鮮選海味、現做料理、歐陸經典與精緻甜點，目前還未全面正式開幕，但房客可於此品味自助式早餐。
LUMI Bar星空酒吧則結合空中花園、高空露台與開闊視野，賣點是可遠眺台北101與城市天際。而位於酒店大廳樓層（L樓）的Latitude 25北緯二十五，從日間咖啡、午後甜點到入夜後的悠閒時光，呈現不同時段的生活風景。
溫水泳池、健身房、行政酒廊 皆有高樓美景
公用設施部分，位於18樓的高空溫水泳池，同樣有大片落地窗引入都會天際。健身房同樣有漂亮風景可賞，器材選義大利頂級健身品牌Technogym。另外就連行政酒廊，也都可欣賞美景，甚至遠眺台北101。
酒店還以板橋浮洲昔日的茉莉花茶文化為靈感，推出限定啤酒「浮香」，以白茉莉的淡雅芬芳結合清爽拉格風味，織著花香與酒香。另外，「台北板橋馥華艾美酒店」提到，入住賓客可從不同圖樣的房卡中挑選自己喜歡的，房卡留下來後還可兌換一張新北市美術館門票。
「台北城東凱悅尚萃酒店」預計今年第四季開幕 8月12日辦人才招募活動
此外，台北在今年度還有不少新酒店將開幕，像是台灣首間凱悅尚萃品牌酒店「台北城東凱悅尚萃酒店」（Hyatt Centric East Taipei），就選擇在2026年8月12日12:30~16:30，在蔦屋松菸店1樓SHARE LOUNGE舉辦徵才活動，廣邀包含客務、房務、餐飲、廚務、酒吧、工程、安全、財務、業務及行政等領域人才，共約有100個職缺。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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而艾美酒店品牌有專屬香氛LM002，客房也選用MALIN+GOETZ洗沐備品，以清新自然的香氣延續感官體驗。
至於餐廳，酒店以「時髦探索（Chic Discovery）」為精神，並以「當代經典（Contemporary Classic）」為餐飲主軸，共有buffet「Belle Époque Brasserie花漾全日餐廳」、中餐廳「JASMIN茉莉苑」、星空酒吧、Latitude 25北緯二十五。
JASMIN茉莉苑餐廳名稱取材自板橋浮洲地區與茉莉花相關的地方記憶，主打現代粵菜，主廚李宗達（Johnny Lee）結合經典粵式技法與當代餐桌美學。
溫水泳池、健身房、行政酒廊 皆有高樓美景
公用設施部分，位於18樓的高空溫水泳池，同樣有大片落地窗引入都會天際。健身房同樣有漂亮風景可賞，器材選義大利頂級健身品牌Technogym。另外就連行政酒廊，也都可欣賞美景，甚至遠眺台北101。
此外，台北在今年度還有不少新酒店將開幕，像是台灣首間凱悅尚萃品牌酒店「台北城東凱悅尚萃酒店」（Hyatt Centric East Taipei），就選擇在2026年8月12日12:30~16:30，在蔦屋松菸店1樓SHARE LOUNGE舉辦徵才活動，廣邀包含客務、房務、餐飲、廚務、酒吧、工程、安全、財務、業務及行政等領域人才，共約有100個職缺。
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