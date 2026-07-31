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微軟（Microsoft）受Azure業務成長消息提振，股價上漲逾15%，半導體板塊亦從拋售潮反彈，推動美股週四走強，主要指數全面收紅，激勵亞洲股市週五開盤動能，日經指數大漲逾3000點，韓國Kospi指數亦飆升超過10%。根據《NHK》、《韓聯社》報導，美國IT巨頭微軟財報報喜，帶動AI、半導體買盤，擺脫前一交易日的猛烈賣壓，日韓股市亦從過去3天的暴跌慢慢恢復過來。韓國股市由半導體領軍，截至發稿時間為止，市場風向標之一的三星電子，股價飆漲21.5%，其競爭對手SK海力士股價也暴漲17.52%。目前，日經指數大漲3066.61點或4.96%，暫報64934.04點；韓國KOSPI指數飆升847.52點或15.16%，暫報6441.38點。