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▲元奎（右）、智賢（左）因《換乘戀愛4》復合後，近日透露即將結婚的消息。（圖／翻攝自朴智賢IG@hyunniry）

韓國戀綜《換乘戀愛》捧紅了多對素人情侶檔，其中第4季更是讓鄭元奎、朴智賢復合，兩人雖然在節目中有許多爭吵，但最終仍選擇繼續攜手走下去。而近日智賢分享與元奎一起拍的影片大放閃，在一起讀粉絲留言的環節中，有粉絲喊話希望兩人結婚，智賢也直接以4字「快要了喔」回應，疑似甜認婚訊，被解讀是有望在近期修成正果，讓CP粉全淚崩直呼：「圓夢了。」智賢近日於YouTube分享與元奎一起拍攝的影片，在讀粉絲留言的環節中，一名粉絲表示：「我希望的不是你們復合…而是想要你們結婚。」不料智賢竟毫不猶豫的回答：「快要了喔～」然後看向元奎，對方也笑著輕拍她一下。而兩人這短短幾秒的甜蜜互動，以及疑似甜認婚訊的模樣，也讓CP粉全暴動，「你們如果不從結婚準備開始，到結婚典禮現場、新婚日常、育兒影片都分享的話，我會提告的」、「馬上要結婚了嗎？我圓夢了」、「愛成這樣當初到底是怎麼分手的，期待結婚+1。」元奎與智賢在2025年以彼此的前任登上《換乘戀愛4》，當時智賢曾透露因為陷入低潮缺乏自信，認為元奎「沒有真心愛著自己」而痛苦分手。一起登上節目後，兩人在初期曾吵得不可開交，但也流露出深厚舊情與複雜拉扯。最終因元奎展現成熟穩重的模樣，並堅定挽回智賢，兩人選擇牽手迎向結局。