羅志祥（小豬）去年3月透露母親罹患阿茲海默症（失智症），昨（30）日是他47歲生日，小豬在粉專分享和媽媽的合照及和親友慶生的影片，網友發現羅媽媽瘦了不少，羅志祥感性地許願：「簡單就是幸福，只要媽媽健康我就快樂，只要媽媽健康，我就能全心全力繼續拚！」
羅志祥勾媽媽肩合照 感性向母親告白
昨天晚間，羅志祥公開一張和母親的合照，67歲羅媽媽戴著棒球潮帽，臉上露出開心的笑容，小豬親暱地搭著媽媽的肩，配文寫下：「7月30號是我媽媽的母難日，謝謝媽媽那一天忍著疼痛，勇敢地把我帶來到這個世界，也謝謝媽媽用一輩子的愛陪伴我、守護我，讓我健康快樂地長大，7月30號，媽媽辛苦了！我愛妳喔！」
親友齊聚幫小豬慶生 羅媽被發現變瘦
不久，羅志祥再上傳一支52秒影片，可見羅家親友齊聚餐廳幫小豬唱生日快樂歌，唱完後，羅媽說「大家都平安健康」，一旁小豬不改搞怪本性，露出一臉狐疑的表情，並問媽媽今天是誰生日，羅媽指著兒子說「你」，讓羅志祥大呼「厲害」，接著閉眼許願，氣氛溫馨又歡愉。
影片曝光後，網友紛紛表示：「羅媽怎變那麼瘦？且為何我看了會有鼻酸想哭的感覺...請大家都要保重」、「羅媽生日快樂，小豬真的很孝順」、「好喜歡現在的羅志祥」、「小豬生日快樂！羅媽媽是不是瘦了？要多吃點喔！也祝福羅媽媽身體健康平安喜樂！」
資料來源：羅志祥 SHOW臉書
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昨天晚間，羅志祥公開一張和母親的合照，67歲羅媽媽戴著棒球潮帽，臉上露出開心的笑容，小豬親暱地搭著媽媽的肩，配文寫下：「7月30號是我媽媽的母難日，謝謝媽媽那一天忍著疼痛，勇敢地把我帶來到這個世界，也謝謝媽媽用一輩子的愛陪伴我、守護我，讓我健康快樂地長大，7月30號，媽媽辛苦了！我愛妳喔！」
親友齊聚幫小豬慶生 羅媽被發現變瘦
不久，羅志祥再上傳一支52秒影片，可見羅家親友齊聚餐廳幫小豬唱生日快樂歌，唱完後，羅媽說「大家都平安健康」，一旁小豬不改搞怪本性，露出一臉狐疑的表情，並問媽媽今天是誰生日，羅媽指著兒子說「你」，讓羅志祥大呼「厲害」，接著閉眼許願，氣氛溫馨又歡愉。
影片曝光後，網友紛紛表示：「羅媽怎變那麼瘦？且為何我看了會有鼻酸想哭的感覺...請大家都要保重」、「羅媽生日快樂，小豬真的很孝順」、「好喜歡現在的羅志祥」、「小豬生日快樂！羅媽媽是不是瘦了？要多吃點喔！也祝福羅媽媽身體健康平安喜樂！」