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美股四大指數周四全面收黑，受聯準會偏鷹態度、美債殖利率攀高及半導體股重挫衝擊，道瓊指數大跌1153點，費城半導體指數重挫5.33%，台積電ADR跌4.5%，市場避險情緒升溫。不過，台股今（31）日強勢展開跌深反彈，加權指數開盤來到42538.16點，大漲2604.86點、漲幅6.52%，成交金額約711億元；櫃買指數同步勁揚22.20點至348.43點，漲幅6.81%，成交金額約115億元。權王台積電（2330）開盤同步強勢反彈，最新股價報2360元，大漲155元，漲幅7.03%，成為推升大盤最重要的指標，也帶動AI伺服器、先進封裝及半導體族群全面走揚。觀察國際盤勢，聯準會雖連續第五次按兵不動，但決策官員出現罕見分歧，加上30年期美債殖利率突破5.2%，市場重新評估降息時程，科技股估值承壓。費半指數大跌5.33%，美光重挫近10%，應用材料跌逾8%，台積電ADR下跌4.5%，拖累全球半導體族群表現。法人指出，美股重挫主要反映市場對AI高估值族群重新定價，而非基本面急轉直下。今日台股在連日重挫後出現技術性強彈，短線仍須持續觀察美債殖利率、Fed降息預期，以及大型科技公司AI資本支出能否持續支撐市場信心。盤面焦點仍聚焦台積電、AI伺服器、先進封裝、HBM記憶體等AI概念股表現，以及跌深個股是否持續展開反彈。若買盤力道延續，有望帶動市場信心回溫，但在國際利空尚未完全消化前，短線震盪仍可能偏大。