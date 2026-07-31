我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪隊日籍重砲村上宗隆，昨（30）日於主場迎戰紐約洋基隊的比賽中擔任「第2棒、一壘手」。比賽進入10局下半突破僵局制，村上宗隆在2人出局、三壘有人的情況下登場，強大的威壓竟然讓看台上一個身穿洋基球衣的小球迷緊張到當場啜泣、還落淚。轉播畫面一出立刻在社群媒體上瘋傳，讓許多球迷笑翻。白襪與洋基一路鏖戰至延長賽，10局下半兩出局、三壘有人，一棒就能結束比賽的情況下，輪到村上宗隆上場打擊。轉播鏡頭隨即捕捉到場邊一名洋基小球迷，只見他臉上滿是緊張神情，最後甚至忍不住哭了出來，似乎深怕村上一棒轟碎洋基贏球希望。村上最終在該打席遭到三振，危機暫時解除，也讓小球迷鬆了一口氣。可惜的是，比賽一路來到11局下半，洋基因為捕手一次傳三壘的阻殺失誤，讓村上宗隆跑回追平分，最終白襪就以6：5逆轉洋基。雖然未能在10局下演出英雄戲碼，但村上本場比賽依舊是白襪最重要的功臣之一。8局下半球隊仍以1：4落後時，他鎖定來球轟出一發中外野方向的陽春砲，擊出本季第23轟，幫助球隊追平比分，將戰局拖入延長賽。村上此役4打數1安打、貢獻1分打點，另外跑回3分並選到1次保送，已連續6場比賽敲出安打，持續扮演白襪打線核心。最終白襪鏖戰至12局，以6：5擊敗洋基，成功中止2連敗。