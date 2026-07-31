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阿根廷在今年的世界盃決賽中敗給西班牙後，社群網路上掀起了一股強烈的「反阿根廷」聲浪。面對不斷升級的網路批評與輿論攻擊，阿根廷總統哈維爾·米雷伊（Javier Milei）強勢反擊，透過頒布最新政令，明文禁止曾「冒犯」阿根廷人的外籍人士入境，並將驅逐目前已居住在阿根廷境內、有相關言行的外國人。這項於本週四正式發布於官方公報的政令，大幅修改了阿根廷的移民法規，增列了拒絕外國人入境以及取消已核准居留權的新條款。米雷伊政府對此發表強硬聲明：「任何攻擊阿根廷共和國的人，在我國都不受歡迎。」阿根廷政府指出，近幾個月來，專門針對阿根廷人民、文化及國家認同的「仇恨、敵意與蔑視訊息」顯著增加。當局認為，這些行為已對全體阿根廷人構成威脅，並嚴重破壞了社會和諧與安寧。在政令發布前幾小時，總統府更發出聲明強調：「捍衛國家、國民及其國家象徵，是沒有商量餘地的。」阿根廷行政部門進一步指控，這場「反阿根廷」運動背後有政治勢力介入。官方聲稱，巴西政府在7月26日資助了部分針對阿根廷的輿論操作，並得到了墨西哥政府以及美國民主黨的支持。針對這項指控，墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）已火速出面反駁，嚴正否認其政府有發起或參與任何針對阿根廷的惡意行動。這波在社群媒體上透過演算法「病毒式傳播」的批評聲浪，主要聚焦於兩大爭議：指控阿根廷在世界盃期間獲得了不公平的裁判協助，以及針對阿根廷國家隊及球迷的種族主義指控。阿根廷外交部長基爾諾（Pablo Quirno）甚至直接點名了多位國際知名人士參與了這場抹黑行動。被點名的公眾人物包含知名好萊塢男星傑克森（Samuel L. Jackson）、西班牙影帝巴登（Javier Bardem），以及周三才剛抵達布宜諾斯艾利斯，準備進行「Lux」世界巡迴演唱會的西班牙流行天后蘿莎莉雅（Rosalía）。這項強硬的驅逐政令是否會對接下來的國際文化交流與外交關係造成衝擊，仍有待各界密切關注。