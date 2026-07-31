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NBA傳奇球星詹姆斯（LeBron James）加盟費城76人後，場內外一舉一動都可能被完整記錄。《The Athletic》記者馬尚（Andrew Marchand）報導，詹姆斯與ESPN正接近敲定一部幕後紀錄片，談判已來到最後階段，攝影團隊預計跟拍他效力76人的生活，並加入從新人球季至今從未曝光的珍藏畫面。由於拍攝模式涵蓋生涯末段與過往重要時刻，外界立即將這項企劃與喬丹（Michael Jordan）的經典紀錄片《最後一舞》相提並論。不過詹姆斯長期商業夥伴卡特（Maverick Carter）否認這是以「退休球季」為主題的《最後一舞》版本，強調詹姆斯目前甚至還不知道何時退休。報導指出，紀錄片將深入詹姆斯效力76人的幕後，包括訓練、比賽、休息室互動，以及挑戰生涯第5座總冠軍的過程。目前尚未確定企劃只涵蓋2026－27球季，或會一路拍攝至他離開費城甚至正式退休。詹姆斯與76人簽下2年合約，第2年握有球員選項；經紀人保羅（Rich Paul）更表示，費城的新環境可能重新激發他的動力，不排除再打2至4個球季。因此，這部作品可能不是單純記錄「最後一年」，而是完整捕捉詹姆斯職業生涯最後階段。這項企劃另一大亮點，是詹姆斯從新人球季開始，身邊就有攝影團隊長期記錄。紀錄片預計加入部分從未公開的影像，回顧他從高中「天選之子」、加盟騎士，到熱火、湖人及76人的生涯轉折。相較於《最後一舞》主要圍繞公牛1997－98冠軍球季，再穿插喬丹生涯與宿敵故事，詹姆斯版紀錄片可使用的影像數量更多，時間跨度也可能超過20年。喬丹《最後一舞》在2020年播出時引發全球熱潮，也讓外界期待ESPN能否再次複製成功。目前雙方尚未公布合約金額、集數與上映日期。若作品要完整涵蓋詹姆斯的生涯終章，播出時間可能必須等到他確定退休；若採取逐季記錄或分階段推出，球迷就有機會更早看到76人幕後內容。不論最終是否以《最後一舞》形式呈現，從新人球季一路累積至41歲的珍藏畫面，加上詹姆斯轉戰費城、挑戰第5冠的故事，都讓這項紀錄片成為NBA未來最受矚目的影像企劃之一。