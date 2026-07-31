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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，因受左膝傷勢困擾，在30日（台灣時間31日）迎戰西雅圖水手隊的比賽中，罕見地未被列入先發名單。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時透露，大谷是「主動」回報膝蓋有痛感，這讓羅伯斯十分感動與感激，並直言「畢竟我和防護員都不會讀心術」。羅伯斯在賽前記者會上解釋了大谷坐板凳的原因。他表示，在29日的比賽結束且接受治療後，大谷主動表達了左膝疼痛的狀況。「昨天的情況下，我原本以為他今天會出賽，」羅伯斯說道，「我非常感謝他願意主動坦承自己會痛。因為這讓我能更準確地評估，並做出對他最有利的判斷。」大谷雖然仍表達了想上場的意願，但球團在與防護團隊討論後，為了長遠考量，決定「強迫」他休息一天。羅伯斯有感而發地表示：「這件事（大谷主動喊痛）對我來說是意料之外的。畢竟，我和防護團隊都不會讀心術。」大谷自6月中旬起便持續受左膝發炎影響，加上右臂二頭肌疼痛，他作為投手的最後一次先發已是7月3日的事。雖然他在明星賽期間接受了關節注射治療，並持續以打者身分上陣，但膝蓋狀況似乎仍是一進一退。對於外界質疑是否該將大谷放進傷兵名單（IL）以獲得「10天完全休養」的時間，羅伯斯坦言這是一個艱難的決定。「我能理解這個提議背後的邏輯。但過去幾週，他的膝蓋狀態確實有明顯好轉，且在打擊端貢獻極大。」羅伯斯強調了球團面臨的兩難：「在大聯盟，能以100%狀態打球的選手寥寥無幾。我們確實沒有排除放他進IL的選項，但翔平是一位征戰多年、非常了解自己身體，且深知自身價值的球員。我們不能單方面地做出『你給我去休息』的決定，必須不斷地溝通與評估。」雖然大谷此役未先發，但羅伯斯確認他「隨時可以代打上陣」，並預計在明日對戰紅襪隊的比賽中重返先發打線。此外，針對大谷投球復健的進度，羅伯斯也帶來了好消息。大谷目前已恢復使用加重球（Plyo ball）進行訓練，羅伯斯表示：「順利的話，他最快在這個週末或下週初就能重新開始傳接球（Catch ball），並逐步增加訓練強度。」道奇球團與大谷目前的最大共識，就是確保他的身體狀態能以最佳條件迎接至關重要的10月季後賽。