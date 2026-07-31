「2026 臺灣文博會」將於明（8/1）日盛大登場！本屆規模創下歷年新高，集結超過 870 家品牌、1200 個攤位，且兩大展區全區門票免費。品牌商展更首度提供「線上預約」機制，讓民眾免受排隊之苦。《NOWNEWS今日新聞》為您整理開放時間、展區地點、預約步驟與交通全攻略！
🟡空總南港雙展區時間地點！全程免費免門票看
年度文化盛事「2026 臺灣文博會」以「第零位元 Bit Zero」為題，全區免收門票，分為「文化策展」與「品牌商展」雙陣地：
文化策展（空總臺灣當代文化實驗場）： 展期自 8 月 1 日（六）至 8 月 31 日（一），每日 10:00 至 18:00 開放，於修復完工的古蹟大樓打造 5 大主題展區與 73 件文化 IP。
品牌商展（南港展覽館 1 館 1 樓）： 展期自 8 月 6 日至 8 月 12 日。其中 8 月 6 日至 7 日為專業買家日（指具備通路、代理、採購或商務合作需求的業者）；8 月 8 日至 12 日全面開放一般民眾入場。
🟡集結870家品牌！線上預約可免現場排隊
今年南港「品牌商展」規模大幅升級，集結逾 870 家品牌、超過 1200 個攤位，不僅有《凱西．陳》、《變種吉娃娃》、《怪奇事務所》等熱門 IP，更首度推出免費「線上預約」雙軌入場機制：
線上預約步驟： 前往臺灣文博會官網註冊會員，點選「開始訂票」選擇預計參觀日期與梯次（每日 11:00 起每 50 分鐘一梯次，各約 3000 名額），當天出示信箱 QR Code 即可快速通關。
現場排隊： 沒有事先預約的民眾也不用擔心，當天仍可於現場排隊，由工作人員引導搭乘手扶梯至 4 樓免費進場。
🟡捷運高鐵公車開車路線！雙展區交通完整攻略
兩大展區均鄰近大眾運輸場站，建議參觀民眾多加利用大眾交通工具前往：
前往空總（文化策展）： 搭乘捷運至「忠孝新生站」3 號出口，步行約 10 分鐘至濟南路或仁愛路入口；公車可搭至「正義郵局」或「空軍總部」；開車可停放於建國高架橋下停車場。
前往南港展覽館（品牌商展）： 搭乘捷運板南線或文湖線至「南港展覽館站」1 號出口直達；搭乘高鐵者至南港站轉乘捷運 1 站即達；開車可停放於南港展覽館地下停車場。
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年度文化盛事「2026 臺灣文博會」以「第零位元 Bit Zero」為題，全區免收門票，分為「文化策展」與「品牌商展」雙陣地：
文化策展（空總臺灣當代文化實驗場）： 展期自 8 月 1 日（六）至 8 月 31 日（一），每日 10:00 至 18:00 開放，於修復完工的古蹟大樓打造 5 大主題展區與 73 件文化 IP。
品牌商展（南港展覽館 1 館 1 樓）： 展期自 8 月 6 日至 8 月 12 日。其中 8 月 6 日至 7 日為專業買家日（指具備通路、代理、採購或商務合作需求的業者）；8 月 8 日至 12 日全面開放一般民眾入場。
今年南港「品牌商展」規模大幅升級，集結逾 870 家品牌、超過 1200 個攤位，不僅有《凱西．陳》、《變種吉娃娃》、《怪奇事務所》等熱門 IP，更首度推出免費「線上預約」雙軌入場機制：
線上預約步驟： 前往臺灣文博會官網註冊會員，點選「開始訂票」選擇預計參觀日期與梯次（每日 11:00 起每 50 分鐘一梯次，各約 3000 名額），當天出示信箱 QR Code 即可快速通關。
現場排隊： 沒有事先預約的民眾也不用擔心，當天仍可於現場排隊，由工作人員引導搭乘手扶梯至 4 樓免費進場。
兩大展區均鄰近大眾運輸場站，建議參觀民眾多加利用大眾交通工具前往：
前往空總（文化策展）： 搭乘捷運至「忠孝新生站」3 號出口，步行約 10 分鐘至濟南路或仁愛路入口；公車可搭至「正義郵局」或「空軍總部」；開車可停放於建國高架橋下停車場。
前往南港展覽館（品牌商展）： 搭乘捷運板南線或文湖線至「南港展覽館站」1 號出口直達；搭乘高鐵者至南港站轉乘捷運 1 站即達；開車可停放於南港展覽館地下停車場。