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▲台鐵高雄機廠舊工廠位在高雄苓雅、鳳山區交界。（圖／高雄市都市發展局官網）

▲台鐵高雄機廠舊工廠原本樣貌（圖／高雄市都發局提供）

▲台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園部分區域模擬圖（圖／高雄市都發局提供）

▲THE AMNIS然一酒店攜手墾丁華泰瑞苑 8月3日起推出「南境漫旅・雙城聯賣」住房專案。（圖／然一酒店提供）

▲和逸飯店·高雄中山館攜手「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子互動體驗展，推出「Fun玩鯊樂園」住房專案。（圖／和逸飯店·高雄中山館提供）

由台鐵高雄機廠舊工廠改建的兒童樂園，預計將成為全台最大室內兒童遊樂園！高雄市政府日前宣布，此兒童樂園預訂。占地達1.5公頃的全新景點，另外，高雄多家飯店暑假期間也都有住房優惠專案。🟡「。隨著機廠設施遷至屏東潮州，原址閒置多年，市府為了活化場域，特別採取「修舊如舊」方式，將閒置多年的貨車工廠華麗轉身。🟡「高雄市長陳其邁指出，台鐵機廠改造的兒童樂園即將完工，目前正進行最後階段工程與安全維護，即將於8月8日正式開幕。🟡「公園處長林燦銘說明，該兒童樂園室內設施廣達1.5公頃，內部設計打破傳統遊樂場的年齡限制，；現場同時配置市府團隊提到，在場域中也將設有美食餐飲區域，目前初步規畫每周將開放5天或6天，每天開放時段預計為上午9點到晚上7點，但最終方案尚待市府公布。🟡「▪️高雄市府在凱旋武昌站及武昌路周邊增設專屬連通通道。搭乘大眾運輸的民眾，，順著指引指標即可步行直達園區。▪️若是選擇自行開車前往，可由國道1號三多路交流道下，轉三多一路往鳳山方向，再右轉武慶二路抵達。高雄然一翡世之選酒店（THE AMNIS然一酒店）首度攜手隱身墾丁國家公園的華泰瑞苑，共同推出「南境漫旅·雙城聯賣」住房專案。自8月3日起限時銷售10日，至8月12日止，適用入住期間則延續至12月29日，內容包含THE AMNIS然一酒店御心侶驛港景房一晚，及華泰瑞苑海景客房一晚，兩館住宿皆含雙人早餐，並加贈5000點萬豪旅享家會員點數。▪️和逸飯店·高雄中山館攜手「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子互動體驗展，推出「Fun玩鯊樂園」住房專案，9月5日前入住享優惠，即日起開放預訂至8月30日止，每晚享優惠房價3432元起，入住即可獲得「Baby Shark 守護海洋大冒險高雄站」展覽票券組，內含孩童票1張及成人票2張，專案亦提供自助式早餐，並可提前預約限量Cozzi Kids小貴賓專屬個人用品，包含兒童拖鞋、浴袍及毯子等，貼心照顧親子家庭需求。