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美國經濟數據顯示通膨放緩，聯準會（Fed）也維持利率不變，美元指數一度跌破100，日本政府也出手，日圓兌美元急升至157.99，新台幣兌美元今（31）日早盤也開升，尤其台股反攻飆漲逾2千點，新台幣一度見32.375元，升值7.9分，但隨著美元指數反彈重返100之上，日圓再貶破160，新台幣也翻貶下探32.48元，上下震盪逾1角。就國際匯市來看，美元指數一度失守100，下探99.86，但隨後跌深反彈重返100之上，一度來到100.16，日圓兌美元在政府出手干預之下，一度急升至157.99，但今日早盤又回貶至160.68，目前在160.48盤整，而韓元兌美元也從1417.8回貶至1435.2，離岸人民幣兌美元亦從6.7432回貶至6.7507。至於新台幣兌美元今日早盤以32.41元、升值4.4分開出，在台股反攻飆漲逾2千點之下，新台幣進一步升破32.4元，來到32.375元，升值7.9分，但隨著國際美元反彈，亞洲主要貨幣日圓、韓元等回貶，新台幣也翻貶下探32.48元，貶值2.6分，目前在32.472元盤整。