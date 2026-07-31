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曾喊靠國巨財富自由！「燕山湯圓」剛熄燈被洗版：老闆回來上班

▲北捷雙連站附近、經營60多年的在地知名小吃店「燕山湯圓」是排隊名店，在上月30日突然宣布停業。（圖／GoogleMaps）

▲市場情勢急轉直下，國巨股價開始暴跌，讓不少人回想起曾說靠國巨財富自由的「燕山湯圓」，紛紛湧入臉書洗版留言調侃。（示意圖／NOWNEWS資料照片）

歇業原因不是財富自由！燕山湯圓澄清真相：留個好名聲

▲捷運雙連站飄香超過60年的知名小吃「燕山湯圓」，店內豬肝湯圓是招牌品項。（圖／燕山湯圓臉書）

被動元件龍頭「國巨（2327）」曾股價大漲，讓在台北開業60年的老字號小吃「燕山湯圓」，聲稱「國巨股票創新高，老闆財富自由」並宣布熄燈，如今不到國巨股價腰斬暴跌，讓網友們湧入臉書洗版，更調侃表示「老闆回來上班了」，在網路上引發熱議。事實上，燕山湯圓曾說明熄燈原因，並非是因為財富自由，在於本就有退休想法，加上工作強度高、員工不好找等綜合因素下，才決定收起長達60年的老店。位於台北捷運雙連站附近的老字號小吃「燕山湯圓」，開業超過60年，但在上月30日突然在臉書粉專宣布熄燈，並表示「狂賀老闆得償所願，國巨股票創新高，老闆財富自由，不想努力了」，當時引來一票網友留言討論。沒想到市場情勢急轉直下，國巨股價開始暴跌，自7月初從約1220元高點一路跌至7月下旬，7月28日、29日連續兩個交易日更觸及跌停，甚至有網友將國巨近期大幅飆升後快速回落的K線走勢圖進行比對後，發現如同一棵聳立的「聖誕樹」般引發熱議。隨著國巨股價腰斬，也讓不少人回想起曾說靠國巨財富自由的「燕山湯圓」，紛紛湧入臉書洗版留言調侃「老闆回來上班了嗎」、「老闆你快回來上班」、「可以回來開業嗎，賣冷凍湯圓也好啊」、「老闆要重新開業了嗎？」不過燕山湯圓後來澄清，表示喊話「財富自由」只是不想努力的藉口，歇業真正原因是家中老人家早在2、3年前就說想退休，加上工作屬於高強度，員工難找已缺工許久，「員工都硬撐著工作，相處也變得劍拔弩張」店家進一步解釋，員工壓力變大後，不只時不時吵架，對客人態度也開始變不友善，店內負評也越來越多，儘管教育多次也無法改善。綜合考量下，才決定收掉撐了60年的老店，無奈感嘆「想退休的退休，想工作的另找輕鬆的工作，在燕山湯圓還沒被負評淹沒前結束，留個好名聲」。