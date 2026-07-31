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一張全球唯一的「1-of-1」大谷翔平限定球員卡，近日以1100萬美元（約新台幣3.5億元）的驚人價格成交，不僅刷新大谷個人收藏品紀錄，更躍升公開流通球員卡史上第3高價，僅次於籃球傳奇喬丹（Michael Jordan）與科比（Kobe Bryant）收藏卡，以及棒球傳奇曼托（Mickey Mantle）的1952年新秀卡。這張天價卡片由Topps推出，收錄於2026 Topps Chrome Baseball系列，最大亮點在於卡片鑲嵌兩枚「Gold MLB Logoman」球衣標誌布章，分別代表大谷連續兩年拿下國聯MVP的歷史時刻，同時搭配兩組親筆簽名，其中一組以英文簽名，另一組則以日文漢字簽名呈現，全球僅此一張。根據美國《USA Today》記者奈廷格爾（Bob Nightengale）報導，這張大谷卡片以1100萬美元價格售出，正式成為公開市場上史上第3貴的球員卡。目前排在前兩名的是2007-08年喬丹與科比的雙人收藏卡，以1290萬美元成交；以及1952年Topps推出的曼托新秀卡，以1260萬美元成交。大谷翔平近年在收藏市場的價值持續暴漲。2025年，他另一張Topps Chrome MVP Gold Logoman簽名卡曾透過Fanatics Collect以300萬美元成交，創下當時大谷球員卡最高交易紀錄；另外，大谷與洋基巨星賈吉（Aaron Judge）的雙人Gold Logoman卡，也曾以216萬美元成交。隨著這張「雙MVP紀念卡」問世，大谷收藏市場再次被推向新高度。這張卡不只是紀念他連續兩年拿下MVP的成就，更結合道奇時期、投打雙棲傳奇以及全球唯一的稀缺條件，因此被收藏家視為接近「藝術品等級」的收藏。值得注意的是，這張卡此前已引發全球收藏圈激烈競逐，香港收藏投資公司Grade 10曾公開開出1000萬美元收購獎金，另一投資團隊Secure Collectibles也曾提出650萬美元報價，最終成交價再度突破外界預期。