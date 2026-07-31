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遭刺傷血胸 醫：外觀傷口不大也可能致命

胸部劇烈撞擊 出現7症狀小心

新店耕莘醫院日前收治一名遭尖銳剪刀刺傷的患者。剪刀自右側被部肩胛骨與脊椎間刺進，穿透背部肌肉、胸壁及肋間組織，進入右側胸腔，造成右側肺部撕裂傷，併發右側血氣胸及皮下氣腫。醫師緊急啟動創傷小組，術後恢復良好，逐步康復。新店耕莘醫院胸腔外科醫師陳衛州提到，該名個案抵達急診時，已經出現明顯呼吸困難、血氧下降、生命徵象不穩，狀況非常危急。啟動創傷小組，修補肺部撕裂傷並處理胸腔內出血，手術也順利完成，患者術後恢復良好。陳衛州表示，胸部穿刺傷危險之處在於尖銳物是否已穿透胸壁、肋間組織進入胸腔，傷及肺臟、肋間血管或其他重要組織；並不是外觀傷口的大小。即使皮膚傷口不大，也可能造成致命性的胸腔內損傷。陳衛州提到，患者因剪刀穿透胸腔造成肺部撕裂，使空氣與血液同時進入胸膜腔，形成「血氣胸」，屬於胸部外傷中常見且極具生命威脅的急症。陳衛州指出，血胸是因「胸腔內血管破裂導致出血」，血液大量積聚於胸腔後，不僅會壓迫肺部，使換氣功能下降，若持續大量出血，更可能引發低血容性休克，造成重要器官灌流不足，甚至危及生命。氣胸則是「肺臟破裂導致空氣漏入胸膜腔」，使肺部無法正常擴張。陳衛州表示，患者常會出現胸痛、呼吸困難、血氧下降等症狀，嚴重時甚至可能演變為「張力性氣胸」，壓迫心臟及大血管，引發循環衰竭，必須緊急進行處置。陳衛州表示，胸部穿刺傷患者送抵急診後，醫療團隊會依創傷救命流程快速完成理學檢查及影像檢查，確認是否合併氣胸、血胸、肺部撕裂傷或其他胸腔內損傷。若有需要，會立即置放胸管引流，排出胸腔內空氣及血液，使肺部重新擴張。假設持續出血、肺部持續漏氣或確認肺組織受損，則需進一步施行胸腔鏡微創手術止血及修補肺部新店耕莘醫院創傷科主任徐榆堡提醒，遭刀械、剪刀等尖銳物穿刺，或胸部受到劇烈撞擊時，即使外觀傷口看似不大，也可能已造成胸腔內嚴重損傷。若出現胸痛、呼吸困難、咳血、臉色蒼白、冒冷汗、頭暈、意識改變等症狀，切勿自行觀察或延誤就醫。徐榆堡說明，應立即撥打119，由救護人員協助送往具備創傷醫療能力的醫院，把握黃金搶救時間，才能有效降低死亡風險及後續併發症。