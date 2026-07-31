新店耕莘醫院日前收治一名遭尖銳剪刀刺傷的患者。剪刀自右側被部肩胛骨與脊椎間刺進，穿透背部肌肉、胸壁及肋間組織，進入右側胸腔，造成右側肺部撕裂傷，併發右側血氣胸及皮下氣腫。醫師緊急啟動創傷小組，術後恢復良好，逐步康復。
新店耕莘醫院胸腔外科醫師陳衛州提到，該名個案抵達急診時，已經出現明顯呼吸困難、血氧下降、生命徵象不穩，狀況非常危急。啟動創傷小組，修補肺部撕裂傷並處理胸腔內出血，手術也順利完成，患者術後恢復良好。
陳衛州表示，胸部穿刺傷危險之處在於尖銳物是否已穿透胸壁、肋間組織進入胸腔，傷及肺臟、肋間血管或其他重要組織；並不是外觀傷口的大小。
遭刺傷血胸 醫：外觀傷口不大也可能致命
即使皮膚傷口不大，也可能造成致命性的胸腔內損傷。陳衛州提到，患者因剪刀穿透胸腔造成肺部撕裂，使空氣與血液同時進入胸膜腔，形成「血氣胸」，屬於胸部外傷中常見且極具生命威脅的急症。
陳衛州指出，血胸是因「胸腔內血管破裂導致出血」，血液大量積聚於胸腔後，不僅會壓迫肺部，使換氣功能下降，若持續大量出血，更可能引發低血容性休克，造成重要器官灌流不足，甚至危及生命。
氣胸則是「肺臟破裂導致空氣漏入胸膜腔」，使肺部無法正常擴張。陳衛州表示，患者常會出現胸痛、呼吸困難、血氧下降等症狀，嚴重時甚至可能演變為「張力性氣胸」，壓迫心臟及大血管，引發循環衰竭，必須緊急進行處置。
陳衛州表示，胸部穿刺傷患者送抵急診後，醫療團隊會依創傷救命流程快速完成理學檢查及影像檢查，確認是否合併氣胸、血胸、肺部撕裂傷或其他胸腔內損傷。若有需要，會立即置放胸管引流，排出胸腔內空氣及血液，使肺部重新擴張。
假設持續出血、肺部持續漏氣或確認肺組織受損，則需進一步施行胸腔鏡微創手術止血及修補肺部
胸部劇烈撞擊 出現7症狀小心
新店耕莘醫院創傷科主任徐榆堡提醒，遭刀械、剪刀等尖銳物穿刺，或胸部受到劇烈撞擊時，即使外觀傷口看似不大，也可能已造成胸腔內嚴重損傷。
若出現胸痛、呼吸困難、咳血、臉色蒼白、冒冷汗、頭暈、意識改變等症狀，切勿自行觀察或延誤就醫。徐榆堡說明，應立即撥打119，由救護人員協助送往具備創傷醫療能力的醫院，把握黃金搶救時間，才能有效降低死亡風險及後續併發症。
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陳衛州表示，胸部穿刺傷危險之處在於尖銳物是否已穿透胸壁、肋間組織進入胸腔，傷及肺臟、肋間血管或其他重要組織；並不是外觀傷口的大小。
遭刺傷血胸 醫：外觀傷口不大也可能致命
即使皮膚傷口不大，也可能造成致命性的胸腔內損傷。陳衛州提到，患者因剪刀穿透胸腔造成肺部撕裂，使空氣與血液同時進入胸膜腔，形成「血氣胸」，屬於胸部外傷中常見且極具生命威脅的急症。
陳衛州指出，血胸是因「胸腔內血管破裂導致出血」，血液大量積聚於胸腔後，不僅會壓迫肺部，使換氣功能下降，若持續大量出血，更可能引發低血容性休克，造成重要器官灌流不足，甚至危及生命。
氣胸則是「肺臟破裂導致空氣漏入胸膜腔」，使肺部無法正常擴張。陳衛州表示，患者常會出現胸痛、呼吸困難、血氧下降等症狀，嚴重時甚至可能演變為「張力性氣胸」，壓迫心臟及大血管，引發循環衰竭，必須緊急進行處置。
陳衛州表示，胸部穿刺傷患者送抵急診後，醫療團隊會依創傷救命流程快速完成理學檢查及影像檢查，確認是否合併氣胸、血胸、肺部撕裂傷或其他胸腔內損傷。若有需要，會立即置放胸管引流，排出胸腔內空氣及血液，使肺部重新擴張。
假設持續出血、肺部持續漏氣或確認肺組織受損，則需進一步施行胸腔鏡微創手術止血及修補肺部
胸部劇烈撞擊 出現7症狀小心
新店耕莘醫院創傷科主任徐榆堡提醒，遭刀械、剪刀等尖銳物穿刺，或胸部受到劇烈撞擊時，即使外觀傷口看似不大，也可能已造成胸腔內嚴重損傷。
若出現胸痛、呼吸困難、咳血、臉色蒼白、冒冷汗、頭暈、意識改變等症狀，切勿自行觀察或延誤就醫。徐榆堡說明，應立即撥打119，由救護人員協助送往具備創傷醫療能力的醫院，把握黃金搶救時間，才能有效降低死亡風險及後續併發症。