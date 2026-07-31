我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周星馳（如圖）在《功夫女足》片尾刻意安排「留一個空位給吳孟達」的橋段。（圖／電影功夫女足微博）

港星吳孟達生前受訪曾經坦言，與周星馳感覺「有點老死不相往來」，如今有影迷發現，星爺的新片《功夫女足》片尾疑似安排「留一個空位給吳孟達」的橋段，對此，周星馳近日出席公開活動，被影迷問及此事，他以「完全同意」4字證實以新作向故友致敬。《功夫女足》片尾有一場林子聰和周星馳以背影對話的戲，林子聰移動身體時，特別挪出一個空位，讓影迷聯想是星爺向昔日黃金拍檔、在《少林足球》中飾演「黃金右腳」明鋒的吳孟達致意。近日有影迷在QA活動上直接問周星馳：「那個空位是不是留給達叔的？因為我覺得達叔在我們心目中，以及在您的心目中，都是最重要的那個人，所以我覺得在影片最後應該是在致敬，那個位置是留給達叔的！」周星馳聽完提問候表示：「完全同意。」吳孟達生前接受訪問談及與周星馳的關係時，曾經無奈地表示，兩人因為環境、身分與財富改變而漸行漸遠，坦言感覺「有點老死不相往來」，而從2001年《少林足球》後，星爺和達叔便未再合作，但吳孟達在2021年病逝後，周星馳依然低調前往追悼老友。