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▲最後一題百萬難關讓班艾佛列克（右）與詹姆士丁一度陷入猶豫。（圖／翻攝自ABC YouTube）

▲吉米金摩（右）拿出超大張支票頒給班艾佛列克（中）。（圖／翻攝自ABC YouTube）

好萊塢影星班艾佛列克（Ben Affleck）在美國時間30日登上美國ABC熱門益智猜謎節目《誰想成為百萬富翁》（Who Wants to Be a Millionaire），攜手《危險邊緣》（Jeopardy!）31連霸傳奇名將詹姆士丁（Jamie Ding）組隊挑戰闖關，兩人竟成功連答15道難題，勇奪100萬美元（約新台幣3200萬元）頭獎，班艾佛列克隨後還宣布要把錢全捐出去。節目延續上一週的緊張氣勢，班艾佛列克與詹姆士丁登場時已直衝最後兩道高難度關卡。關鍵的50萬美元題目為：「《紐約時報》曾刊登文章表示某項成就『要再過100萬年至1000萬年才可能發生』，但僅僅兩個月後，哪項成就就實現了？」選項包含分裂原子、複製哺乳動物、首次飛機飛行以及小兒麻痺疫苗。詹姆士丁第一時間鎖定「首次飛機飛行」，班艾佛列克也隨即表示贊同。小班笑著透露，自己過去曾有段時間專門蒐集媒體報導出錯的案例，因此對這段歷史印象深刻。主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）聽聞後更幽默調侃他比好友麥特戴蒙（Matt Damon）還聰明。不過兩人為了保險起見，還是使用了「50:50」求助卡，刪除2個錯誤選項，而飛機首航仍在正確的選項中，因此兩人堅定選擇第一直覺的答案，果然成功挺進最後的終極百萬關卡。這最終考題聚焦於美國傳統節日：「在一年一度的感恩節傳統中，以下哪一組名字『不是』曾經被美國總統特赦過的火雞名字？」選項分別為「花生醬與果醬（Peanut Butter & Jelly）」、「馬鈴薯與幼苗（Tater & Tot）」、「起司通心麵（Mac & Cheese）」以及「義大利麵與肉丸（Spaghetti & Meatball）」。面對千奇百怪的火雞名字，兩人在電話求助未果後，果斷使用「求助主持人」卡。吉米金摩憑藉多年深夜脫口秀的經驗，分析「義大利麵與肉丸」聽起來最不像是真實被特赦的名字，更像是自己在節目裡開玩笑合成的梗。班艾佛列克採納建議後，向詹姆士丁確認：「所以我們要選D，Spaghetti（義大利麵）和Meatball（肉丸），對嗎？」丁點頭回應：「對。」這時，回答正確的提示音正式響起，金色彩帶瞬間灑落，象徵兩人闖關成功。班艾佛列克興奮到不行，立刻跳起來跟詹姆士丁抱在一起。這次奪冠不僅追平了好友麥特戴蒙先前攜手肯詹寧斯（Ken Jennings）贏得百萬美元的紀錄，也讓兩人成為節目史上少數成功抱走大獎的名人組合。班艾佛列克事後表示，這筆100萬美元獎金（約新台幣3200萬元）將全數撥入由他於2010年與好友共同創立的非營利組織「東剛果倡議」（Eastern Congo Initiative），用於支援剛果民主共和國東部長期受到戰爭影響的在地社區。小班特別提到，自己過去15年來持續投入該組織的相關工作，而目前當地正面臨嚴峻的伊波拉病毒危機：「所以這筆資金很大一部分目的，就是希望能緩解疫情，並控制伊波拉病毒的擴散。」如此暖舉讓粉絲聽後都忍不住直呼更愛他了。