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台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，引起外界關注，對此，台南市長黃偉哲今（31）日受訪時表示，民進黨會正面迎戰，「倒閣就倒閣，誰怕誰」，但他也說，部分藍白立委持不同看法，現在還沒人公開反對，避免形成藍白不合形象，「我們尊重，但也沒有在怕」。黃偉哲今北上與民進黨立委王定宇召開「如果這樣不叫犯法，那什麼才叫犯法？」記者會，質疑蔣萬安合理AI深偽行徑。對於蔣萬安拋出倒閣議題，黃偉哲說，站在人民立場，希望市長把市政當成最優先，現在摒棄最優先，去力倡爭議的倒閣，民進黨會正面迎戰，「倒閣就倒閣，誰怕誰」，大家受檢驗，但站在另一個制高點，是否要讓國家這樣子？黃偉哲提到，今天有一些媒體、社論報導，部分藍白委員持不同看法，只不過現在沒有形成共識，在蔣市長發言、倡議後，現在還沒人公開反對，避免形成藍白不合形象，「我們尊重，但也沒有在怕」。媒體關切其任期即將屆滿，未來動向為何？黃偉哲打趣說，立委黃捷提過 若有人說市長陳其邁是否要組閣，若有藍營要投履歷，可以過去投，「我也可以去投」；他說，他一定會做到任期最後一天，至於任期之後，變數很大，也必須跟家人、朋友討論，目前為止，還是市政為先。