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謝金河在臉書以「資本市場的新賽局」為題發文指出，韓股此次修正的核心就是去槓桿，而海力士股價表現更是重要風向球。他表示，以海力士第二季淨利93.86兆韓元估算，目前股價跌至124萬6000韓元後，本益比已降至約3倍，若跌勢仍無法止穩，全球股市恐將面臨更大的下跌壓力。他分析，此波記憶體族群修正主要來自兩大因素，一是市場去槓桿，二是AI概念股擁擠交易後的獲利了結，許多先前漲幅過大的個股都已出現腰斬走勢。
財報亮眼有望支撐股價 低本益比股更具抗跌力
謝金河表示，隨著8月上市櫃公司陸續公布半年報，不少企業第二季獲利表現相當亮眼，包括台達電每股純益（EPS）9.68元、聯電3.39元、創見27.7元等，都展現穩健基本面。
他認為，近期股價修正主要反映市場重新評價估值，過去依賴題材與市場想像推升的個股回檔幅度最大；相較之下，業績穩健、評價偏低的公司展現較佳抗跌力，未來若市場反彈，也可望由這類基本面扎實的企業率先帶動。
聯準會按兵不動 後續聚焦降息契機
對於美國貨幣政策，謝金河指出，雖然美國聯準會維持利率不變，整體態度仍偏鷹派，但美國總統川普仍有降息期待，只是現階段客觀環境尚未具備條件。他認為，接下來市場將關注川普如何創造有利於降息的環境，以及聯準會後續政策是否出現轉向。
最後，謝金河表示，全球股市經歷7月劇烈震盪後，接下來可望進入整理與鞏固階段，市場最恐慌的跌勢「可能已經告一段落」，後續將回歸基本面與企業獲利表現。