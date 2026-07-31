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▲壽司郎拿下「日式連鎖餐廳」網路聲量排行榜排行榜第三名（圖／壽司郎提供）

▲饗賓集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」剛於7月初在台中大遠百8樓開設新分店。（圖／記者葉盛耀攝）

台灣「日式連鎖餐廳排行榜」冠軍：爭鮮 原因是平價、種類多又新鮮

▲網友們普遍認為爭鮮的菜色種類多，食材也新鮮，價格親民。（圖／翻攝爭鮮官網）

國人喜歡到日本旅遊，對於日式連鎖餐廳接受度也相當高！根據網路觀察平台「網路溫度計DailyView」由「KEYPO大數據關鍵引擎」分析網路口碑聲量，分析期間為2026年6月30日至7月29日，因而列出「日式連鎖餐廳」近一個月排行榜榜單，以親子客群為主的壽司郎、藏壽司都沒能拿下冠軍，竟是平價的「爭鮮」迴轉壽司是此次第一名。提醒該榜單反映網路討論聲量，不等同品牌的營收、市占率等。本次「日式連鎖餐廳」網路聲量排行榜第三名由「壽司郎」拿下，該品牌1984年創立於大阪，由專業壽司師傅起家，台灣公司則於2017年成立，2018年6月15日在台北開出首店。壽司郎主打迴轉壽司，餐點涵蓋握壽司、軍艦、炸物、麵食與甜點等。2026年5月壽司郎擴大外帶服務時，新聞直接以「開戰爭鮮搶客」形容市場競爭，顯示兩個平價迴轉壽司品牌經常在價格、門市服務及外帶便利性等討論中被並列，而這波討論似乎也持續延燒至今。榜單亞軍則是「旭集 和食集錦」，是饗賓集團旗下的高價日式自助餐品牌，以九大和食餐區呈現生食、烤物、炸物、蒸物、鐵板料理、湯品與甜點等不同料理方式。相較其他品牌buffet，旭集主打日本料理居多，品牌的最新分店、即第8家門市，於今年7月初也剛進駐台中大遠百，是中台灣首店，因此成為近期話題。此次「日式連鎖餐廳」網路聲量排行榜冠軍為爭鮮，是1996年在台灣創立的迴轉壽司品牌，訴求迴轉餐台，快速入座及平易近人價格。集團近年也發展爭鮮PLUS、点爭鮮及爭鮮gogo等店型，分別加入列車送餐、現點現做料理或通勤外帶餐盒，餐點從握壽司延伸至炸物、麵食、丼飯與甜點。本期爭鮮以1萬3538筆聲量排名第一，其中熱門關鍵字包含「批號」，原因是2026年7月初，中聯油品事件擴大追查下游流向，主管機關及媒體持續整理業者、品項與問題批號。爭鮮發布聲明表示，已完成內部盤點，當時門市與相關庫存已無公告涉及油品，後續將配合稽查並更換供應商。至於爭鮮評價，有許多實際用餐過的網友表示，「壽司種類很多，新鮮好吃。晚餐內用常常沒有位置」、「餐點豐富，內勤人員補的很認真，外場人員也很細心周到，裡外都不錯」，也有網友提到「份量再多點CP值會更高！」第四名： 藏壽司第五名： 千葉火鍋第六名：涮乃葉第七名： 老乾杯第八名： 和牛涮第九名：陶板屋第十名：うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店