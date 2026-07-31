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▲台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨表示，公益組織經營最難的，不是一次性的募得善款，而是十年、二十年，無論經濟、股市好壞，都必須維持照顧的不間斷。(圖/ 業者提供)

▲Fubon Angels檸檬活動現場親自示範「愛心變屋頂」手勢，更以招牌「魔」力嗓音帶領全場齊喊口號。(圖/ 業者提供)

▲台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨（右）與Fubon Angels檸檬（左）共同比出第十屆「種福電」應援手勢，齊聲高喊「凝聚愛心，點亮伯立歐家園的希望」。(圖/ 業者提供)

▲台灣大哥大舉行第十屆「種福電 Solar for Good」啟動記者會，串聯21家企業夥伴與社會大眾共同投入，邀請全民一起完成募資目標。(圖/ 業者提供)

人氣啦啦隊女神檸檬這次不只在球場散發滿滿「酸甜魅力」，更要返鄉為身障夥伴「檸」聚愛心！台灣大哥大第十屆「種福電 Solar for Good」勸募計畫今(30)日正式起跑，邀請Fubon Angels檸檬跨界擔任綠能大使。身為「彰化女兒」，檸檬此次特別返鄉，為同樣位於彰化的伯立歐家園加油打氣，手持Cheer Light手燈化身應援隊長，號召粉絲一起「聚光發電」，將愛心轉化為長期綠能收益。記者會現場，檸檬一見到伯立歐夥伴便秒切「應援隊長」模式，展現零距離親和力，不僅親自示範「愛心變屋頂」手勢，更以招牌「魔」力嗓音帶領全場齊喊口號。平時在球場以「檸魂歌姬」著稱、爆笑魅力總是獲綜藝神眷顧的檸檬，當天以甜美笑容耐心協助夥伴完成每個動作，夥伴們也熱情回應、笑聲不斷，歡笑與掌聲交織成全場最溫暖的畫面。「大家看到預告剪影有啦啦隊元素，早就在敲碗綠能大使是誰！」檸檬笑著說。拍攝形象影片時，檸檬特別返鄉走進伯立歐家園，化身「綠能實習生」，跟著身障夥伴學習挑選咖啡豆。原以為自己是來陪伴大家，沒想到夥伴們卻成了最有耐心的「小老師」，一句「慢慢來，不急，我教妳」，讓她當場紅了眼眶。「這是我喝過最香、也最有溫度的咖啡！」檸檬感性表示，過去在球場應援時，總是只能遠遠看見身障觀賽區的粉絲，卻難有機會近距離互動；這次走進伯立歐家園，讓她深刻感受到：「應援不只為比賽加油，也能成為支持一個人好好生活的力量。」她更喊話粉絲一起響應：「能用最擅長的應援，為家鄉身障夥伴撐起安心的家，是很幸福的事！」讓每一份愛心化作屋頂上的陽光，點亮伯立歐夥伴的未來。台灣大哥大「種福電」今年邁入十週年，包含伯立歐家園在內，已推動10座公益電廠。以20年營運期估算，預計可為10家社福團體創造逾1億元綠能收益、發電1,880萬度、減碳9,534公噸，並串聯上百家供應商，將一次性善款轉化為持續發電、長期支持社福團體的綠能資產。第十屆「種福電」募款自即日起至9月30日止。台灣大用戶可直撥「5180136」捐款；非台灣大用戶則可自8月1日起，透過momo愛心捐或台灣綠能公益發展協會捐款專頁響應。捐款滿1,000元即可參加抽獎，有機會獲得檸檬簽名球、簽名毛巾及庇護工場周邊商品，詳情請見台灣大哥大基金會Facebook粉絲專頁。