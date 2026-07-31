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▲台積電漲點排行。（圖／資料來源：CMONEY、表格整理：群益投信2026／7／30 ）

美股費城半導體指數強彈，台積電ADR大漲，也帶動台股及台積電今（31）日早盤雙雙創史上盤中最大漲點紀錄，台股一度飆漲超過2900點、台積電大漲195元，目前最高來到2400元。專家看後市相對看好獲利展望好、評價相對合理、並具備填權息能力的個股，像是半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server 規格升級零組件及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。微軟（Microsoft）財報亮眼及國際油價回落，激勵美股主要指數收高，其中道瓊工業指數上漲613.92點，漲幅1.19%；標普500指數上漲121.48點，漲幅1.66%；那斯達克指數上漲679.24點，漲幅2.78%；費城半導體指數揚升855.5點，漲幅8.19%，台積電ADR漲逾7%。亞洲主要股市也展開大反攻，日經強勢反彈逾3000點 韓國KOSPI指數升幅超過10%，台股今日也展開報復性反攻，盤中一度大漲逾2900點，來到42895.52點，目前仍上漲超過2700點，而台積電也一度大漲190元，來到2400元，漲逾8%，目前在2380元盤整，台股及台積電雙雙都創下史上盤中最大漲點。展望後市，主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，後市相對看好資產負債表健全、未來獲利展望良好、評價相對合理、在未來能夠具備填權息能力的個股，以期獲取資本利得以及股息。像是半導體先進封裝、各大廠持續擴充資本支出受惠廠務類股、AI server 規格升級零組件以及市占率持續擴張等AI server供應鏈等類股。