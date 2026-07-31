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▲FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）推動成立FFE，計畫出售少數商業股權，籌措超過100億美元足球發展資金。（圖／美聯社／達志影像）

國際足總（FIFA）計畫成立商業子公司「FIFA Forward Enterprise」（FFE），並向私人投資者出售少數股權，引爆全球足壇反彈。歐洲足總（UEFA）與旗下55個會員協會已一致表態，只要計畫沒有全面撤回，歐洲國家隊將拒絕參加FIFA主辦賽事，世界盃恐面臨史無前例的集體抵制危機。FIFA表示，FFE將整合旗下商業及賽事營運，並由長期投資者取得不具控制權的少數股份，藉此把足球發展資金提高至100億美元以上。外界報導，出售比例可能約為20%，整間公司估值接近200億美元。UEFA在緊急會議後強調，世界盃及其他FIFA賽事不應讓私人資本取得所有權利益，要求FIFA徹底放棄計畫，並提出具有約束力的保證，承諾未來不會重新啟動。若FIFA拒絕讓步，包括西班牙、英格蘭、法國、德國及義大利在內的歐洲球隊，都可能退出後續FIFA賽事。FIFA為爭取211個會員協會支持，提出每個協會可先獲得2000萬美元，下一個世界盃周期再取得2000萬美元，合計最高4000萬美元，並要求各協會在9月19日前表態。這項金援與緊迫期限，也被反對者批評具有施壓意味。中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）已代表41個會員拒絕現有提案，但尚未跟進UEFA抵制世界盃，主要質疑FIFA未經正常治理程序及充分協商，就直接對外公布計畫。CONCACAF也認為，FIFA可優先動用既有龐大儲備金，不必急著引進外部投資。亞洲足協（AFC）則表示「高度關切與失望」，批評提案缺乏透明度，還可能破壞洲際足球建立在團結、合作與互信上的基礎；不過AFC目前要求會員先等待完整審查，尚未宣布抵制。南美洲、非洲及大洋洲足協目前尚未採取明確行動。隨著UEFA率先祭出最強硬手段，爭議已不只是商業計畫，而是FIFA治理權、世界盃所有權與全球足壇權力分配的正面衝突。