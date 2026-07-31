我是廣告 請繼續往下閱讀
受到美股記憶體族群隔夜強漲激勵，美光（Micron）終場勁揚18.38%，SanDisk更飆升26%，帶動費城半導體指數大漲8.2%。台股相關個股同步獲得買盤追捧，記憶體族群由前兩日全面重挫，轉為今日幾乎整排亮燈漲停，成為盤面最強勢族群。
四大指標股市值回升逾2100億元
四大記憶體指標股同步大漲，其中南亞科上漲32.5元至360.5元，盤中市值增加約1121.32億元；華邦電上漲11.5元至130元，市值增加約517.5億元；群聯上漲145元至1640元，市值增加約320.57億元；旺宏上漲8.7元至100.5元，市值增加約172.37億元。
市場信心回升，除了受美股帶動外，也來自三星電子最新釋出的產業展望。三星指出，全球記憶體供應吃緊情況可能延續至2028年，且2027年的供給限制甚至可能比2026年更加明顯，部分大型資料中心客戶已開始洽談多年期供貨協議，反映AI需求仍持續支撐市場。
不過，市場也提醒，此波美股大漲仍有跌深反彈因素。美光先前四個交易日累計下跌約25%，SanDisk在7月股價一度回檔約45%，因此短線強彈是否代表趨勢正式反轉，仍須持續觀察記憶體報價、終端需求、訂單動能及後續企業財報表現。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。