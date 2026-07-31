休士頓火箭隊現年25歲的防守大將伊森（Tari Eason），日前剛與球隊簽下5年8145萬美元（約新台幣26.4億元）的重磅續約，沒想到場外卻驚傳家暴與威脅慘案。根據美國知名八卦媒體《TMZ》報導，伊森指控32歲的模特前女友羅德里格斯（Marilyn Maritza Melo Rodriguez）在一次爭執後不僅揮拳毆打他的臉，更闖入他的租屋處，將液體漂白水潑向他價值高達9.2萬美元（約新台幣298萬元）的名牌衣服，甚至撂狠話「要打斷他的雙腿並殺了他」，逼得他只能申請保護令。
臉被打、名牌服飾全毀！前女友朋友還撂狠話：要打斷你的腿
報導指出，這起離奇的衝突發生在一次搭車返家的途中。伊森指控羅德里格斯在車上直接朝他臉部揍了一拳，隨後對方折返回他的住處，將大量漂白水倒在他昂貴的名牌服飾上，造成高達近300萬台幣的財物損失。
更恐怖的是，伊森透露羅德里格斯的好友隨後還打電話給他，放話威脅「會打斷他的雙腿並要了他的命」，讓他對自身安危感到極度恐懼。目前伊森已正式向加州法院申請保護令，要求法官禁止羅德里格斯靠近他本人、住家、工作場所、車輛，以及火箭隊在加州比賽的任何體育館。
前女友是77萬追蹤知名模特兒
引人注目的是，被指控暴力毀物的前女友羅德里格斯並非無名之輩，她是知名模特兒經紀公司「Wilhelmina」旗下的模特兒兼時尚網紅，IG擁有多達77.5萬名粉絲。相較之下，伊森自己的IG粉絲僅有約8.7萬人。
前途無量的頂級第6人！伊森生涯總薪資近32億
身為2022年首輪第17順位新秀，身高203公分的伊森一直是火箭隊不可或缺的防守大閘與板凳要角。雖然曾因下肢應力性骨折接受手術，但近兩個賽季他強勢復出，幾乎全數以替補身份上場、場均上陣25分鐘並交出雙位數得分的優異成績。在7月29日剛簽下這份包含2030-31賽季球員選項的新合約後，伊森的生涯總薪資預計將達到9800萬美元（約新台幣31.76億元）。
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報導指出，這起離奇的衝突發生在一次搭車返家的途中。伊森指控羅德里格斯在車上直接朝他臉部揍了一拳，隨後對方折返回他的住處，將大量漂白水倒在他昂貴的名牌服飾上，造成高達近300萬台幣的財物損失。
更恐怖的是，伊森透露羅德里格斯的好友隨後還打電話給他，放話威脅「會打斷他的雙腿並要了他的命」，讓他對自身安危感到極度恐懼。目前伊森已正式向加州法院申請保護令，要求法官禁止羅德里格斯靠近他本人、住家、工作場所、車輛，以及火箭隊在加州比賽的任何體育館。
前女友是77萬追蹤知名模特兒
引人注目的是，被指控暴力毀物的前女友羅德里格斯並非無名之輩，她是知名模特兒經紀公司「Wilhelmina」旗下的模特兒兼時尚網紅，IG擁有多達77.5萬名粉絲。相較之下，伊森自己的IG粉絲僅有約8.7萬人。
前途無量的頂級第6人！伊森生涯總薪資近32億
身為2022年首輪第17順位新秀，身高203公分的伊森一直是火箭隊不可或缺的防守大閘與板凳要角。雖然曾因下肢應力性骨折接受手術，但近兩個賽季他強勢復出，幾乎全數以替補身份上場、場均上陣25分鐘並交出雙位數得分的優異成績。在7月29日剛簽下這份包含2030-31賽季球員選項的新合約後，伊森的生涯總薪資預計將達到9800萬美元（約新台幣31.76億元）。