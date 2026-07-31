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在錯失超級巨星詹姆斯（LeBron James）後，克里夫蘭騎士隊急需補強側翼深度。雖然球團一度對勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）展現強烈興趣，但雙方談判目前陷入僵局。據最新消息指出，騎士隊已將目光轉向丹佛金塊隊的受限制自由球員華生（Peyton Watson），準備透過先簽後換的方式，全力爭奪這位潛力十足的攻防一體小前鋒。而球隊主控哈登（James Harden）也有意願推遲續約談判，等候球隊操作好消息。詹姆斯在自由市場選擇以兩年合約加盟費城76人，讓騎士隊必須尋找其他側翼解方。儘管騎士是庫明加的強力追求者，但雙方遲遲無法在合約條件上達成共識。隨著談判放緩，另一位年僅23歲的潛力前鋒華生進入了騎士隊的雷達。華生目前與母隊金塊的續約談判陷入僵局，這為其他球隊敞開了搶人的大門。根據騎士隊隨隊記者克里斯·費多爾（Chris Fedor）的報導，面臨龐大薪資壓力的金塊隊，已向華生開出一份為期四年、總價約7000萬美元的合約，但遭到華生拒絕。費多爾指出：「目前沒有任何球隊有足夠的薪資空間直接簽下他。華生尚未接受金塊的報價，因為他認為自己值得每年2000萬至2500萬美元的薪資。」據悉，華生甚至在考慮是否直接接受一年650萬美元的合格報價（Qualifying Offer），在打完這個賽季後，於2027年夏天成為完全自由球員。為促成華生的加盟，騎士隊當家球星哈登也做出了犧牲。ESPN權威記者謝爾本（Ramona Shelburne）透露，哈登目前刻意推遲了自己的續約進度，就是為了給騎士隊管理層留下足夠的談判與操作空間去爭取華生。然而，騎士若想得到華生，唯一的途徑是與金塊進行「先簽後換」。消息人士指出，金塊隊的開價並不低，他們要求在任何華生的交易中，必須獲得「一個首輪選秀權」加上「一名合格輪換球員」。這讓騎士隊面臨艱難的抉擇。費多爾分析：「對於騎士來說，陣中薪資能匹配華生要求的球員，都是球隊希望保留的核心陣容。騎士真的願意為了引進華生，而犧牲掉艾倫（Jarrett Allen）、梅瑞爾（Sam Merrill）、斯特魯斯（Max Strus）或施洛德（Dennis Schroder）嗎？」騎士隊確實具備完成這筆交易的籌碼，但管理層是否認為華生值得付出如此高昂的代價，恐要打上問號。