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又要開始缺蛋了？超市、賣場婆媽爆撲空「貨架上完售」

「不是啊？誰可以告訴我蛋蛋發生什麼事了嗎？怎麼全聯架上都沒有蛋，冷藏常溫、白殼紅殼的都沒有，是錯過什麼資訊了嗎？」

▲近日有不少民眾到全聯、大賣場想要買蛋時，卻發現架上的雞蛋都賣光，甚至有人連續撲空好幾天、跑三間超市都買不到雞蛋，引起討論。（圖/Threads）

農業部認了：短期規格蛋確實不足！蛋農公開缺蛋真相

近期受到高溫影響以及農民換羽淘汰，因此在換羽調節、新雞遞補過渡期，短期內規格蛋有部分缺口出現

今年入夏後，氣溫快速升高，先前部分地區又遭遇大雨、淹水，劇烈天候變化增加雞隻熱緊迫與損耗，導致產蛋率隨之下降

▲蛋農表示，今年入夏後，氣溫快速升高，先前部分地區又遭遇大雨、淹水，劇烈天候變化增加雞隻熱緊迫與損耗，導致產蛋率隨之下降。（圖／NOWNEWS資料照）

直擊全聯蛋架！仍可買到雞蛋、傳統市場供貨無虞

沒有看到缺蛋的情況出現，還是有多種洗選蛋、鮮蛋可以採購

▲記者一早到全聯直擊，現場還有許多籃雞蛋沒有上架，民眾依舊可以購買。（圖/記者張嘉哲攝）

市場的散蛋基本上沒有缺貨的問題，這幾天去買也都還是能買到新鮮的雞蛋，價格有比五六月稍微高一點但還可以接受。

▲直擊全聯門市雞蛋貨架，還是有不少雞蛋可以購買，店員表示沒有收到缺蛋消息，供貨還是正常。（圖/記者張嘉哲攝）

難道又要缺蛋了嗎？近日有不少民眾到全聯、大賣場想要買蛋時，卻發現架上的雞蛋數量跟平常有落差，甚至有人連續撲空好幾天、跑三間超市都買不到雞蛋，擔憂是不是又要開始蛋荒。對此，農業部也回應表示，短期內規格蛋不足，但從8月起會趨於穩定；蛋農也直言，今年入夏之後氣溫快速升高，又有部分地區大雨淹水，劇烈天氣影響到產蛋率下降。近日有不少婆媽在社群平台「Threads」貼文指出「又發生什麼事了嗎？全聯的雞蛋被搶成這樣，剩下沒幾盒欸」、貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「真的欸！我前天下班去真的沒蛋欸，店員跟我說賣完了」。對於該狀況是否蛋荒又要出現？農業部表示，目前蛋雞的產能充足，但是因為平均雞齡較高，，加上七月推動的洗選新制對洗選蛋需求也有成長，據《聯合新聞網》報導，蛋農表示，，部分種雞場在農曆年前後傳出禽流感或防疫、生產異常，導致雛雞及蛋中雞供應不足，加上先前蛋價低迷，蛋農提前淘汰或安排雞隻換羽，新舊產蛋雞群無法順利銜接，多重因素交疊，才會有此刻產銷失衡原因。《NOWNEWS》記者今早也實際到全聯門市去直擊是否真有缺蛋現場，上午10點去，，雖然沒有補滿貨架，但旁邊還是有擺放好幾籃沒有上架的雞蛋可以購買。店員透露自家門市目前沒有收到缺蛋的消息，都是正常供應，詢問平常都會去菜市場買菜的家庭主婦，張媽媽則透露，因此如果最近去超市、賣場買不到雞蛋的民眾，可以早點去或者到傳統市場買齊，農業部表示8月起供應就會趨於穩定，不用太擔心蛋荒的問題！