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暑假期間，少女「阿信」無故離家後便渺無音訊。高市警局少年隊獲報後，立即組成專案小組。專責同仁兵分多路，徹夜未眠終於趕在紅霞颱風外圍環流帶來強風豪雨前尋獲少女，當蔡母趕到派出所看到孩子毫髮無傷，焦急等待心情致淚水瞬間奪眶而出，一個擁抱勝過千言萬語，並不斷向在場的波麗士大人致謝。高雄市政府警察局少年警察隊與三民第二分局覺民路派出所，日前接獲一名母親因國中女兒阿信(化名)無故離家、心急如焚的報案。警方秉持視己如親的心態與精神，迅速啟動跨單位的高效率尋找。經警方抽絲剝繭分析其交友圈，終於瞭解少女「阿信」離家係因情竇初開喜歡上一位男孩，同時運用科技偵查手段獲知曾同行友人，發現少女正與友人四處遊玩。黃金時間內平安尋回少年，用行動實踐了對青少年的重視與守護。少年警察隊隊長陳仁正呼籲，青春期的孩子身心正處於敏感轉折期，同儕的影響力往往大於家庭，家長平時應多以「聆聽代替責備」、「陪伴代替說教」，營造溫暖的家庭氛圍，才不會讓孩子在現實中受挫時，轉向外界尋求慰藉。同時家庭教育是預防青少年偏誤入歧途的最重要基石，當家庭的愛與支持足夠強大，孩子自然會建立正確的價值觀，遠離不良誘因，健康平安地長大。