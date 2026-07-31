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▲比安卡大尺度跑夜店，穿透明連身衣登場幾乎全裸。（圖／翻攝自X）

美國饒舌天王肯爺（Kanye West，現改名Ye）近年爭議不斷，其中設計師老婆比安卡（Bianca Censori）多次的大尺度穿著，更是讓這對夫妻常常被炎上。而繼去年比安卡穿著透明裝幾乎全裸登上葛萊美獎後，近日她竟又脫了，穿透明連身衣現身夜店，複製去年的全裸穿搭。而之後她換上黑色連身衣，合照時還不小心露點，模特兒好友伊莉莎白坎貝奇（Elizabeth Cambage）超貼心幫她P圖遮住。肯爺近日與妻子到夜店跟朋友玩樂，只見她再度以超大尺度打扮現身，披著一頭長捲髮、化著濃妝，穿著透明連身衣搭配黑色皮靴登場，就連胸前也沒有胸貼遮住，直接還原葛萊美獎的爭議打扮，肯爺也將該穿搭的照片分享到社群，再度引發熱議。而之後比安卡換上另一套裝扮，一身黑色丁字褲連身衣，搭配網狀絲襪與涼鞋，上半身幾乎可以說是只有兩條線遮擋，這也導致她在與友人拍照時不慎露點，伊莉莎白坎貝奇則非常貼心的幫她用一個星星符號擋住後，才將照片公開。事實上，比安卡的大尺度穿著曾多次引發爭議，還傳出她是受到肯爺的逼迫，才會風格大轉變。但對此，比安卡於今年2月受訪時，否認了這一說法，表示自己沒有受到任何人的控制，透露本身就喜歡裸露身體，並認為自己在服裝選擇方面是一種藝術的呈現。