「經常消化不良，小心可能是胃癌前兆！」台中一位 68 歲男性將腹脹不適誤認為胃食道逆流，拖延半年才就醫，一照胃鏡竟已惡化為胃癌第三期。醫師提醒，幽門桿菌是致癌關鍵，若平時用餐未落實「公筷母匙」，帶菌唾液恐透過餐具交叉感染，默默將癌症風險吃下肚！
🟡消化不良拖半年竟胃癌！未落實公筷母匙害的
光田綜合醫院大甲院區肝膽腸胃科醫師蘇劍生安排胃鏡檢查，發現病患胃部黏膜嚴重異常，經切片確診為胃癌第三期，且癌細胞已侵犯至局部淋巴結。蘇劍生指出，胃癌早期發現切除的 5 年存活率可達 9 成以上，張先生因延誤就醫才導致病灶加劇；光田醫院一般外科醫師彭正明也觀察到，近期海線地區胃癌診斷率有增加趨勢。
蘇劍生醫師說明，胃癌成因除了常吃高鹽、醃漬物外，「幽門桿菌」更是主要危險因子，且主要經由口腔傳播，若民眾聚餐未落實「公筷母匙」，帶菌者唾液便會透過餐具、親吻或共用醬料交叉感染，大幅增加同桌親友的罹癌風險。
🟡高齡長者免劃大傷口！採達文西微創切除胃癌
在治療方面，手術切除仍是目前胃癌的最佳治療途徑。考量張先生屬於高齡長輩，若採用傳統開腹手術，長達 20 公分的傷口不僅會帶來劇烈疼痛與漫長恢復期，更可能增加術後引發肺炎或心肺併發症的風險。經醫療團隊與家屬充分討論後，決定採用自費達文西機器手臂進行微創切除手術，順利移除癌變病灶。
🟡五十歲以上高風險族！出現黑便腹脹儘速就醫
醫師特別提醒，50 歲以上且有抽菸、喝酒習慣，或擁有胃癌家族史的民眾，皆屬於胃癌的高風險族群。平時若出現腹部異常悶脹、消化不良、體重無故減輕或解黑便等症狀，千萬切勿自行診斷拖延，應儘速前往醫院接受胃鏡檢查，才能把握黃金治療期。
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光田綜合醫院大甲院區肝膽腸胃科醫師蘇劍生安排胃鏡檢查，發現病患胃部黏膜嚴重異常，經切片確診為胃癌第三期，且癌細胞已侵犯至局部淋巴結。蘇劍生指出，胃癌早期發現切除的 5 年存活率可達 9 成以上，張先生因延誤就醫才導致病灶加劇；光田醫院一般外科醫師彭正明也觀察到，近期海線地區胃癌診斷率有增加趨勢。
蘇劍生醫師說明，胃癌成因除了常吃高鹽、醃漬物外，「幽門桿菌」更是主要危險因子，且主要經由口腔傳播，若民眾聚餐未落實「公筷母匙」，帶菌者唾液便會透過餐具、親吻或共用醬料交叉感染，大幅增加同桌親友的罹癌風險。
在治療方面，手術切除仍是目前胃癌的最佳治療途徑。考量張先生屬於高齡長輩，若採用傳統開腹手術，長達 20 公分的傷口不僅會帶來劇烈疼痛與漫長恢復期，更可能增加術後引發肺炎或心肺併發症的風險。經醫療團隊與家屬充分討論後，決定採用自費達文西機器手臂進行微創切除手術，順利移除癌變病灶。
🟡五十歲以上高風險族！出現黑便腹脹儘速就醫
醫師特別提醒，50 歲以上且有抽菸、喝酒習慣，或擁有胃癌家族史的民眾，皆屬於胃癌的高風險族群。平時若出現腹部異常悶脹、消化不良、體重無故減輕或解黑便等症狀，千萬切勿自行診斷拖延，應儘速前往醫院接受胃鏡檢查，才能把握黃金治療期。